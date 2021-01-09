Отруйні засоби під виглядом вакцини Pfizer підпільно завезли до України — СБУ

https://racurs.ua/ua/n148795-otruyni-zasoby-pid-vyglyadom-vakcyny-pfizer-poshyruut-v-ukrayini-sbu.html

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Отруйні засоби під виглядом вакцини проти COVID-19 американської фармкомпанії Pfizer підпільно завезли та поширюють в Україні. Служба безпеки вже взялася за розслідування цієї справи.

Відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer, — повідомили в СБУ «Суспільному».

Слідство перевіряє обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих українців як в медичних закладах, так і поза їх межами.

Відомості за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування 6 січня.

Раніше екс-політик Михайло Бродський заявив, що деякі народні депутати та топ-чиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19. Вакцину Pfizer нібито нелегально завезли до України напередодні Нового року чартерним рейсом з Ізраїлю. За дві дози препарату вони нібито заплатили по 2,5 тис. євро. Серед тих, хто встиг вакцинуватися, за словами Бродського, були прем'єр Денис Шмигаль, глава профільного медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький, а також низка неназваних депутатів.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю згодом заперечило передачу вакцину від COVID-19 українським чиновникам та бізнесменам. Речник ізраїльського МОЗ нагадав, що умови транспортування та зберігання вакцини Pfizer є настільки специфічними, що провезти її контрабандою фактично неможливо. Шмигаль та Радуцький назвали цю інформацію фейком.

Зараз Україна очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. МОЗ веде переговори з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. Ефективність вакцини Pfizer проти коронавірусу на завершальній стадії клінічних випробувань склала 95%. Ціна вакцини становить 20 дол. за дозу.