Ізраїль заперечив підпільне постачання вакцин для топ-політиків України

https://racurs.ua/ua/n148730-izrayil-zaperechyv-pidpilne-postachannya-vakcyn-dlya-top-politykiv-ukrayiny.html

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Вакцину американської фармкомпанії Pfizer для топ-чиновників України нібито «таємно завезли з Ізраїлю» — таку інформацію нещодавно поширили деякі проросійські ЗМІ і вже встиг спростувати прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також 7 січня було оприлюднено коментар ізраїльської сторони щодо «підпільного постачання» вакцини від COVID-19.

Речник міністра охорони здоров’я Ізраїлю Йоеля Едельштейна виключив можливість ввезення вакцин з Ізраїлю до України, пише BBC News.

Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував, — запевнили у міністерстві.

Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Раніше таку інформацію поширив екс-політик Михайло Бродський. Він запевняв, що за цю справу взялися «ізраїльські розслідувачі».

Нагадаємо, Бродський стверджує, що деякі народні депутати та топ-чиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19. Вакцину Pfizer нібито нелегально завезли до України напередодні Нового року чартерним рейсом з Ізраїлю. За дві дози препарату вони нібито заплатили по 2,5 тис. євро. Серед тих, хто встиг вакцинуватися, ймовірно, були Шмигаль, глава профільного медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький, а також низка неназваних депутатів.

Зараз Україна очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. МОЗ веде переговори з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. Ефективність вакцини Pfizer проти коронавірусу на завершальній стадії клінічних випробувань склала 95%. Ціна вакцини становить 20 дол. за дозу.