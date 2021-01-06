Шмигаль відреагував на заяви про підпільну вакцинацію топ-чиновників

https://racurs.ua/ua/n148699-shmygal-vidreaguvav-na-zayavy-pro-pidpilnu-vakcynaciu-top-chynovnykiv.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, відреагував на поширену ЗМІ інформацію про підпільну вакцинацію проти COVID-19 українських високопосадовців. Вакцину американської фармкомпанії Pfizer для топ-чиновників нібито «таємно завезли з Ізраїлю».

Таку інформацію поширив Михайло Бродський в колонці на сайті «Обозреватель», де він є головою редакційної ради. Очільник Кабміну спростував слова бізнесмена, який назвав Шмигаля та главу профільного медичного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького «бенефіціарами такої вакцинації».

Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження… Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19, — написав 6 січня у Телеграм Шмигаль.

Прем'єр заявив про намір вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки.

Переконаний, що жодна свідома людина не вакцинуватиметься препаратами невідомого походження, — резюмував Шмигаль.

Депутат Радуцький в коментарі ЗМІ назвав інформацію Бродського «фейком».

Нагадаємо, екс-політик стверджує, що деякі народні депутати та топ-чиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19. Вакцину Pfizer нібито нелегально завезли до України напередодні Нового року чартерним рейсом з Ізраїлю. За дві дози препарату вони нібито заплатили по 2,5 тис. євро. Серед тих, хто встиг вакцинуватися, ймовірно, були Шмигаль, Радуцький, а також низка неназваних депутатів.

Зараз Україна очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. МОЗ веде переговори з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні.

Ефективність вакцини Pfizer проти коронавірусу на завершальній стадії клінічних випробувань склала 95%. Ціна вакцини становить 20 дол. за дозу.