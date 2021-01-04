Скандал з позачерговою COVID-вакцинацією зірок та політиків спалахнув у Польщі

https://racurs.ua/ua/n148587-skandal-z-pozachergovou-covid-vakcynaciieu-zirok-ta-politykiv-spalahnuv-u-polschi.html

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Скандал через щеплення проти коронавірусу поза встановленою чергою зірок шоу-бізнесу та політиків розгорівся у сусідній країні — Міністерство охорони здоров’я Польщі призначило перевірку у Варшавському медуніверситеті через можливі зловживання під час вакцинації проти COVID-19.

Немає додаткових доз вакцини для осіб з-поза нульової групи (медики — ред.), — заявив в неділю в ефірі «Польського радіо» заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска, пише «Укрінформ».

Він додав, що з метою уникнення марнування відкритих ампул з вакциною на цьому етапі дозволяється, крім медиків, робити щеплення також працівникам будинків опіки, санстанцій, а також пацієнтам медзакладів та близьким родичам медиків, які працюють з хворими на COVID-19.

Заступник глави МОЗ Польщі назвав «дуже дивним» потрапляння в нульову групу вакцинації політиків і знаменитостей.

Ми бачимо, що є рівні та рівніші, такого не повинно бути. Особливо зараз, у добу пандемії коронавірусу… Вакцину повинні отримувати особи з першої лінії фронту, — заявив Краска.

Він заявив про неправдивість інформації Варшавського медуніверситету щодо вакцинації знаменитостей як акції заохочення поляків до щеплення проти COVID-19.

Заступник глави МОЗ зазначив, що спеціально створена комісія 4 січня з’ясує ситуацію, чи у Варшавському медуніверситеті можна було вакцинувати інших людей, окрім знаменитостей.

Нагадаємо, Варшавський медуніверситет у січні заявив, що в рамках додатково отриманих 450-ти доз вакцини проти коронавірусу в медустанові щеплення зроблено 300 медикам, а інші 150 доз використано для щеплення членів їх сімей, пацієнтів медустанови, а також 18-ти відомих постатей культури і мистецтва, які погодилися популяризувати вакцинацію проти COVID-19 в польському суспільстві. Серед зіркових вакцинованих опинилися польські актори Кристина Янда, Міхал Байор, Марія Северин, Віктор Зборовський, режисер Кшиштоф Матерна, євродепутат Лешек Міллер тощо. Частина з них написали в соцмережах про свою вакцинацію, наголошуючи, що це зроблено в рамках популяризації щеплення проти COVID-19. Після того як у Варшаві розгорівся скандал з приводу щеплення поза чергою, частина зірок публічно вибачилася.

Польща кілька тижнів тому затвердила національну програму щеплень, яка передбачає першочергову вакцинацію медперсоналу, працівників соціальних служб. Потім щеплення робитимуть людям віком від 60 років, а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Окрім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання.