Скандал с внеочередной COVID-вакцинацией звезд и политиков вспыхнул в Польше

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Скандал из-за вакцинации против коронавируса вне установленной очереди звезд шоу-бизнеса и политиков разгорелся в соседней стране — Министерство здравоохранения Польши назначило проверку в Варшавском медуниверситете из-за возможного злоупотребления при вакцинации против COVID-19.

Нет дополнительных доз вакцины для лиц вне нулевой группы (медики — ред.), — заявил в воскресенье в эфире «Польского радио» заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска, пишет «Укринформ».

Он добавил, что во избежание траты открытых ампул с вакциной на этом этапе разрешается, кроме медиков, делать прививки также работникам домов опеки, санстанций, а также пациентам медучреждений и близким родственникам медиков, работающих с больными COVID-19.

Заместитель главы Минздрава Польши назвал «очень странным» попадание в нулевую группу вакцинации политиков и знаменитостей.

Мы видим, что есть те, кто равны и еще «равнее», такого не должно быть. Особенно сейчас, в эпоху пандемии коронавируса… Вакцину должны получать лица с первой линии фронта, — заявил Краска.

Он назвал ложной информацию Варшавского медуниверситета о вакцинации знаменитостей в качестве акции популяризации прививок против COVID-19 среди поляков.

Замглавы Минздрава отметил, что специально созданная комиссия 4 января выяснит ситуацию, можно было ли в Варшавском медуниверситете вакцинировать других людей, кроме знаменитостей.

Напомним, Варшавский медуниверситет в январе заявил, что в рамках дополнительно полученных 450-ти доз вакцины против коронавируса в медучреждении прививки сделаны 300 медикам, а другие 150 доз были использованы для вакцинации членов их семей, пациентов медучреждения, а также 18-ти известных фигур культуры и искусства, которые согласились популяризировать прививки против COVID-19 в польском обществе. Среди звездных вакцинированных оказались польские актеры Кристина Янда, Михал Байор, Мария Северин, Виктор Зборовский, режиссер Кшиштоф Матерна, евродепутат Лешек Миллер и другие. Часть из них написали в соцсетях о своей вакцинации, подчеркивая, что это сделано в рамках популяризации прививки против COVID-19. После того как в Варшаве разгорелся скандал, часть звезд публично извинилась.

Польша несколько недель назад утвердила национальную программу прививок, которая предусматривает первоочередную вакцинацию медперсонала, работников социальных служб. Затем прививки будут делать людям в возрасте от 60 лет, а также военнослужащим. На следующем этапе вакцинируют профессиональные группы: учителей, работников критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновников, задействованных в борьбе с пандемией. Кроме того, на этом этапе будут вакцинироваться лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания.