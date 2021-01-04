Ермак назвал Зеленского лидером реформ и борьбы с коррупцией

Зеленский — лидер реформ и борьбы с коррупцией, считает Ермак, фото — ФБ С.Стерненко

https://racurs.ua/n148586-zelenskiy-lider-reform-i-borby-s-korrupciey-schitaet-ermak.html

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Президента Владимира Зеленского руководитель его канцелярии Андрей Ермак назвал лидером украинских реформ и борьбы с коррупцией.

Об этом глава Офиса президента написал в новогодней колонке для «Лиги».

Ермак назвал 2020 год сложным для всего мира, но таким, который Украина прожила достойно.

Глава ОП считает, что против власти «объединились отечественные коррупционеры, олигархические кланы и зарубежные спецслужбы», но им «не удастся ни разрушить систему антикоррупционных органов, ни рассорить Украину с западными партнерами, ни остановить обновление страны».

Они ежедневно раздают невыполнимые обещания, а мы тихо работаем. Украина — это страна, которая никогда не останавливается. Я убежден, что это был год перед большим скачком в 2021 году, — написал Ермак.

Кризис с Конституционным судом глава Офиса президента считает преодоленным несмотря на «усилия внутренних и внешних враждебных сил».

Ермак призвал бороться в Украине с вирусом паники, который «бывает более опасным, чем тяжелая вирусная болезнь».

В тексте главы ОП не указываются слова о том, что Зеленский является лидером реформ и борьбы с коррупцией, впрочем пресс-служба Банковой опубликовала соответствующие баннеры в своих соцсетях.

Напомним, что в конце 2020 года заместитель председателя ОП Олег Татаров на короткое время попал под следствие НАБУ в связи с делом «Укрбуда» и Максима Микитася. Но сначала Офис генпрокурора, согласно решению Печерского райсуда Киева, передал производство в СБУ, а впоследствии прокуроры забрали из ВАКС ходатайство об аресте Татарова с правом внесения залога.

За несколько часов до Нового года Микитася арестовали по ходатайству Нацполиции по другому делу.