Трамп потребовал от штата Джорджия «найти» голоса, чтобы отменить победу Байдена — WP

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Дональд Трамп, президент США, во время телефонного разговора требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера «найти» голоса для отмены результатов президентских выборов в штате, где победил Джо Байден.

Разговор состоялся 2 января при участии главы аппарата Белого дома Марка Медоуза и юридических советников президента. Аудиозапись длительных переговоров Трампа с чиновниками штата опубликовало влиятельное издание The Washington Post.

Я просто хочу найти 11 тыс. 780 голосов, что на один больше, чем есть у нас. Потому что мы выиграли этот штат… Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосов, — сказал Трамп в телефонном разговоре.

Байден одержал победу в Джорджии, опередив Трампа на 11 тыс. 779 голосов. Раффенспергер в ответ заявил Трампу, что юридических оснований для пересчета нет.

Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста, — сказал он.

В аудиозаписи Трамп просил чиновников заявить, что некоторые бюллетени в округе Фултон были уничтожены в шредере, а машина для оброки голосов была испорчена или подделана для искажения итогов выборов президента США. Генеральный советник госсекретаря Джорджии Райан Джермани ответил на это, что техника не перемещается и не меняется.

Трамп отреагировал на публикацию The Washington Post в своем Twitter.

Я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификации избирателей в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на следующие вопросы: афера о «бюллетенях под столом», уничтожение бюллетеней, «избиратели» не из штата, мертвые избиратели и тому подобное. Он вообще ничего не знает!, — написал Трамп.



Напомним, 5 январе в штате Джорджия будут переизбирать двух сенаторов. Если победу одержат демократы, то республиканцы потеряют большинство в Сенате. Не исключено также, что расклад сил в Сенате станет 50 на 50, тогда решающим станет голос спикера — вице-президента Камалы Харрис.