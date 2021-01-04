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Смертность от коронавируса составила 73 человека за сутки, заболели 170 детей

Смертность от коронавируса составила 73 человека за сутки, заболели 170 детей (ИНФОГРАФИКА)

4 янв 2021, 08:33
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Коронавирус в Украине за сутки лишил жизни 73 человек. Свыше 4 тыс. 158 украинцев заразились коронавирусной болезнью COVID-19 по состоянию на 4 января 2021 года.

Заболели 170 детей и 163 медработника, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 526 человек;

  • летальных исходов — 73;

  • выздоровели — 4 тыс. 693;

  • осуществлено тестирования — 13 тыс. 128.

За все время пандемии в Украине заболели более миллиона человек, выписаны — 733,5 тыс. человек. Болезнь унесла жизни 18,9 тыс. пациентов.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрированы в:

  • Запорожской области — 528,

  • Киеве — 504,

  • Львовской области — 352,

  • Николаевской области — 314,

  • Киевской области — 301.

Число заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 504 случая;

  • Винницкая область — 54 случая;

  • Волынская область — 83 случая;

  • Днепропетровская область — 234 случая;

  • Донецкая область — 162 случая;

  • Житомирская область — 91 случай;

  • Закарпатская область — 50 случаев;

  • Запорожская область — 528 случаев;

  • Ивано-Франковская область — 104 случая;

  • Киевская область — 301 случай;

  • Кировоградская область — 7 случаев;

  • Луганская область — 12 случаев;

  • Львовская область — 352 случая;

  • Николаевская область — 314 случаев;

  • Одесская область — 285 случаев;

  • Полтавская область — 269 случаев;

  • Ровенская область — 54 случая;

  • Сумская область — 39 случаев;

  • Тернопольская область — 72 случая;

  • Харьковская область — 63 случая;

  • Херсонская область — 75 случаев;

  • Хмельницкая область — 26 случаев;

  • Черкасская область — 300 случаев;

  • Черновицкая область — 134 случая;


  • Черниговская область — 45 случаев.

Источник: Ракурс


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