Смертность от коронавируса составила 73 человека за сутки, заболели 170 детей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148584-smertnost-ot-koronavirusa-sostavila-73-cheloveka-za-sutki-zaboleli-170-detey-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за сутки лишил жизни 73 человек. Свыше 4 тыс. 158 украинцев заразились коронавирусной болезнью COVID-19 по состоянию на 4 января 2021 года.
Заболели 170 детей и 163 медработника, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 1 тыс. 526 человек;
летальных исходов — 73;
выздоровели — 4 тыс. 693;
осуществлено тестирования — 13 тыс. 128.
За все время пандемии в Украине заболели более миллиона человек, выписаны — 733,5 тыс. человек. Болезнь унесла жизни 18,9 тыс. пациентов.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрированы в:
Запорожской области — 528,
Киеве — 504,
Львовской области — 352,
Николаевской области — 314,
Киевской области — 301.
Число заболеваний в регионах за сутки:
Киев — 504 случая;
Винницкая область — 54 случая;
Волынская область — 83 случая;
Днепропетровская область — 234 случая;
Донецкая область — 162 случая;
Житомирская область — 91 случай;
Закарпатская область — 50 случаев;
Запорожская область — 528 случаев;
Ивано-Франковская область — 104 случая;
Киевская область — 301 случай;
Кировоградская область — 7 случаев;
Луганская область — 12 случаев;
Львовская область — 352 случая;
Николаевская область — 314 случаев;
Одесская область — 285 случаев;
Полтавская область — 269 случаев;
Ровенская область — 54 случая;
Сумская область — 39 случаев;
Тернопольская область — 72 случая;
Харьковская область — 63 случая;
Херсонская область — 75 случаев;
Хмельницкая область — 26 случаев;
Черкасская область — 300 случаев;
Черновицкая область — 134 случая;
Черниговская область — 45 случаев.