Смертность от коронавируса составила 73 человека за сутки, заболели 170 детей

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Коронавирус в Украине за сутки лишил жизни 73 человек. Свыше 4 тыс. 158 украинцев заразились коронавирусной болезнью COVID-19 по состоянию на 4 января 2021 года.

Заболели 170 детей и 163 медработника, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 526 человек;

летальных исходов — 73;

выздоровели — 4 тыс. 693;

осуществлено тестирования — 13 тыс. 128.

За все время пандемии в Украине заболели более миллиона человек, выписаны — 733,5 тыс. человек. Болезнь унесла жизни 18,9 тыс. пациентов.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрированы в:

Запорожской области — 528,

Киеве — 504,

Львовской области — 352,

Николаевской области — 314,

Киевской области — 301.

Число заболеваний в регионах за сутки: