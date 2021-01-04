Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Смертність від коронавірусу за добу становила 73 особи, захворіло 170 дітей

Смертність від коронавірусу за добу становила 73 особи, захворіло 170 дітей (ІНФОГРАФІКА)

4 січ 2021, 08:33
999

Коронавірус в Україні за добу позбавив життя 73 осіб. Понад 4 тис. 158 українців інфікувалися коронавірусною хворобою COVID-19 станом на 4 січня 2021 року.

Захворіло 170 дітей та 163 медпрацівники, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 526 осіб;

  • летальних випадків — 73;

  • одужало — 4 тис. 693 особи;

  • здійснено тестувань — 13 тис. 128.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад мільйон осіб, одужало — 733,5 тис. осіб. Хвороба забрала життя 18,9 тис. українців.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Запорізькій області — 528,

  • Києві — 504,

  • Львівській області — 352,

  • Миколаївській області — 314,

  • Київській області — 301.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ — 504 випадки;

  • Вінницька область — 54 випадки;

  • Волинська область — 83 випадки;

  • Дніпропетровська область — 234 випадки;

  • Донецька область — 162 випадки;

  • Житомирська область — 91 випадок;

  • Закарпатська область — 50 випадків;

  • Запорізька область — 528 випадків;

  • Івано-Франківська область — 104 випадки;

  • Київська область — 301 випадок;

  • Кіровоградська область — 7 випадків;

  • Луганська область — 12 випадків;

  • Львівська область — 352 випадки;

  • Миколаївська область — 314 випадків;

  • Одеська область — 285 випадків;

  • Полтавська область — 269 випадків;

  • Рівненська область — 54 випадки;

  • Сумська область — 39 випадків;

  • Тернопільська область — 72 випадки;

  • Харківська область — 63 випадки;

  • Херсонська область — 75 випадків;

  • Хмельницька область — 26 випадків;

  • Черкаська область — 300 випадків;

  • Чернівецька область — 134 випадки;


  • Чернігівська область — 45 випадків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів