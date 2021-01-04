Смертність від коронавірусу за добу становила 73 особи, захворіло 170 дітей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148584-smertnist-vid-koronavirusu-za-dobu-stanovyla-73-osoby-zahvorilo-170-ditey-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за добу позбавив життя 73 осіб. Понад 4 тис. 158 українців інфікувалися коронавірусною хворобою COVID-19 станом на 4 січня 2021 року.
Захворіло 170 дітей та 163 медпрацівники, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 1 тис. 526 осіб;
летальних випадків — 73;
одужало — 4 тис. 693 особи;
здійснено тестувань — 13 тис. 128.
За весь час пандемії в Україні захворіло понад мільйон осіб, одужало — 733,5 тис. осіб. Хвороба забрала життя 18,9 тис. українців.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Запорізькій області — 528,
Києві — 504,
Львівській області — 352,
Миколаївській області — 314,
Київській області — 301.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ — 504 випадки;
Вінницька область — 54 випадки;
Волинська область — 83 випадки;
Дніпропетровська область — 234 випадки;
Донецька область — 162 випадки;
Житомирська область — 91 випадок;
Закарпатська область — 50 випадків;
Запорізька область — 528 випадків;
Івано-Франківська область — 104 випадки;
Київська область — 301 випадок;
Кіровоградська область — 7 випадків;
Луганська область — 12 випадків;
Львівська область — 352 випадки;
Миколаївська область — 314 випадків;
Одеська область — 285 випадків;
Полтавська область — 269 випадків;
Рівненська область — 54 випадки;
Сумська область — 39 випадків;
Тернопільська область — 72 випадки;
Харківська область — 63 випадки;
Херсонська область — 75 випадків;
Хмельницька область — 26 випадків;
Черкаська область — 300 випадків;
Чернівецька область — 134 випадки;
Чернігівська область — 45 випадків.