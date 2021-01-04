Смертність від коронавірусу за добу становила 73 особи, захворіло 170 дітей

https://racurs.ua/ua/n148584-smertnist-vid-koronavirusu-za-dobu-stanovyla-73-osoby-zahvorilo-170-ditey-infografika.html

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Коронавірус в Україні за добу позбавив життя 73 осіб. Понад 4 тис. 158 українців інфікувалися коронавірусною хворобою COVID-19 станом на 4 січня 2021 року.

Захворіло 170 дітей та 163 медпрацівники, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 тис. 526 осіб;

летальних випадків — 73;

одужало — 4 тис. 693 особи;

здійснено тестувань — 13 тис. 128.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад мільйон осіб, одужало — 733,5 тис. осіб. Хвороба забрала життя 18,9 тис. українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Запорізькій області — 528,

Києві — 504,

Львівській області — 352,

Миколаївській області — 314,

Київській області — 301.

Кількість захворювань в регіонах за добу: