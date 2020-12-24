Життя після «корони»: не тільки негатив, а й бонуси від лікування

https://racurs.ua/ua/2788-jyttya-pislya-korony-ne-tilky-negatyv-a-y-bonusy-vid-likuvannya.html

Ракурс

У всьому світі коронавірусною інфекцією COVID-19 перехворіли понад 78 мільйонів осіб, кількість тих, хто одужав, перевищує 55 мільйонів. На жаль, деяким ковід-пацієнтам швидко забути про вірус із короною не вдається. Стан нездоров’я після перенесеної хвороби називають по-різному. Вираз «довгостроковий ковід» (Long Covid) з легкої руки однієї із пацієнток став майже офіційним терміном, але з погляду лікарів «постковідний синдром» виглядає коректніше.

Перехворіли на COVID-19, але деякі симптоми продовжують вас турбувати? Що є нормою, як не пропустити ускладнення та які бонуси після лікування могли отримати пацієнти? Про все це і не тільки розповідає головний лікар медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький.

— Якщо вам до 30 років, за 14 днів ви відновитесь і забудете, що хворіли. Організм розумний і відновить себе сам. Мікрофлора у кишківнику після антибіотика також відновиться самостійно (до 14 днів) без пробіотиків. Якщо є бажання, пробіотики можна приймати, але це не панацея, тож не поспішайте бігти до аптеки.

Якщо у вас заїди, білий язик, відчуття дискомфорту в роті, висип на статевих органах, не лякайтеся. Це, найімовірніше, кандидоз. Зверніться до сімейного лікаря, щоб він призначив протигрибкові ліки, вони швидко допоможуть. Деколи кандидоз сам зникає протягом тижня.

Що найчастіше турбує тих, хто перехворів на COVID-19?

* Пітливість. Може залишатися ще кілька тижнів, особливо при фізичних навантаженнях, інколи вночі.

* Температурний хвіст. Часто буває субфебрильна температура — 37,2°С. Частіше в тих пацієнтів, які є алергіками і мають високий IgE. Також причиною такої температури може бути активація герпес-вірусів на тлі зниження імунітету.

* Апатія та постійна втома.

* Повторне запалення легень, викликане бактеріальними інфекціями і не пов’язане з коронавірусом, адже організм залишається ослабленим.

* Загострення геморою, часто буває після тривалого курсу антибіотиків. Рекомендую в такому випадку звернутися до проктолога.

* Загострення подагри. Часто спостерігаю підвищення рівня сечової кислоти. Порадьтесь із сімейним лікарем щодо контролю сечової кислоти та дієти.

* Виникнення тромбозів. Тут завжди потрібно радитись із судинними хірургами.

* У пацієнтів із цукровим діабетом може, на жаль, підвищуватися рівень глюкози та глікованого гемоглобіну.

* Ще 14–20 днів можуть бути підвищені печінкові проби, адже пацієнти приймають парацетамол, ібупрофен, німесил... І це є наслідком прийому нестероїдних протизапальних препаратів.

* Кашель може докучати вам більше місяця, а нюх може зникнути на кілька місяців.

* Головний біль часто триває від початку захворювання до 14–20-го дня, нагадуючи стан як після алкогольного сп’яніння. Проходить без спеціального лікування, а от зменшити його важко, на жаль.

Лабораторні обстеження: на що звернути увагу

Після захворювання варто виконати невелике лабораторне обстеження. Мінімум, який я рекомендую, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, С-реактивний білок (СРБ), феритин, D-димер, АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний і прямий, креатинін, сечовина, сечова кислота, залізо, глюкоза.

СРБ і D-димер особливо важливі для пацієнтів старшого віку, які проходять антикоагулянтну терапію, щоб зрозуміти, чи потрібно продовжувати приймати ці ліки. Якщо СРБ високий, є температура, можливо, лікар призначить антибіотик. Якщо у вас високий D-димер, порадьтеся із судинним хірургом щодо обстеження судин, вен нижніх кінцівок.

Ниркові проби (креатинін, сечовина) покажуть, як працюють нирки після хвороби.

Глюкоза — важливий показник, особливо для пацієнтів, у яких є схильність до цукрового діабету. Після прийому стероїдних гормонів (наприклад, дексаметазону) рівень цукру може підвищуватися, тож цей показник варто моніторити. При підвищенні цукру порадьтеся з ендокринологом: інколи тимчасово навіть потрібна буде інсулінотерапія. Бетаргін також трохи знижує рівень глюкози.

Якщо у вас почали боліти суглоби, зверніть увагу на сечову кислоту. При підвищенні показників понад 360 (у чоловіків) або 339 (у жінок) зверніться до лікаря. У багатьох випадках це пов’язано із надлишком сечової кислоти і подагрою.

Легені у більшості пацієнтів відновлюються самостійно. Звичайно, не за один день. Треба пам’ятати, що наш організм розумний і достатньо досконалий. Пацієнти, які мали серйозні ураження легень, повинні перебувати на контролі лікарів-пульмонологів, це їх сфера.

Відразу після хвороби не рекомендую робити ліпідограму, особливо якщо ви приймали стероїдні гормони. Тому що показники холестерину злетять догори. Якщо ви хочете дізнатися рівень свого холестерину, нехай мине хоча б близько місяця.

Багато пацієнтів скаржаться на перебої в роботі серця. Якщо у вас з’явилася тахікардія (прискорення), брадикардія (сповільнення) серцебиття чи аритмія (неритмічний пульс) або ж скаче тиск, зверніться до кардіолога. Лікар зробить ЕКГ, за потреби — УЗД серця чи холтер, підбере препарати для контролю артеріального тиску.

Якщо ви перехворіли «короною», не рекомендую відразу займатися спортом. Дайте організму місяць для відновлення.

Важливим є психологічний стан. Порадьтеся з лікарем, і за потреби він призначить обстеження, заспокійливі ліки. Сьогодні є багато психологів, які працюють онлайн (кожен може отримати безплатну психологічну підтримку на гарячій лінії «Стоп, паніка» за телефоном 0 800 502 931. — Ред.).

Бонуси від лікування: є й позитив

Хоч і невеликий, але після лікування COVID-19 є також позитив. Для декого таким бонусом можна вважати зниження надмірної ваги після перенесеного захворювання.

Якщо ви приймали антибіотики, це могло позитивно вплинути на перебіг гастриту, який часто спричинений бактерією Helicobacter pylori. Якщо у вас був єрсиніоз (бактерія Yersinia enterocolitica викликає запалення у кишківнику), то також можете отримати бонус — зменшення або повне знищення цієї бактерії та покращення стану роботи кишківника.

У кого був синусит чи гайморит, він також може минути.

Для чоловіків приємна новина: антибактеріальні препарати можуть пролікувати й простатит, про який вони навіть не здогадувалися, що покращить якість статевого життя.

COVID-19 — добрий привід прискіпливіше поставитися до здоров’я. Якщо ви збалансуєте харчування, більше рухатиметеся, позбудетеся шкідливих звичок, то й хворіти будете менше. Здоров’я — це цінність. І саме ви передусім, а не лікарі, відповідаєте за ваше здоров’я.