Жизнь после «короны»: не только негатив, но и бонусы от лечения

https://racurs.ua/2788-jizn-posle-korony-ne-tolko-negativ-no-i-bonusy-ot-lecheniya.html

Ракурс

Во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели более 78 миллионов человек, количество выздоровевших превышает 55 миллионов. К сожалению, некоторым ковид-пациентам быстро забыть о вирусе с короной не удается. Состояние нездоровья после перенесенной болезни называют по-разному. Выражение «долгосрочный ковид» (Long Covid) с легкой руки одной из пациенток стало почти официальным термином, но с точки зрения врачей «постковидный синдром» выглядит корректнее.

Переболели COVID-19, но некоторые симптомы продолжают вас беспокоить? Что является нормой, как не пропустить осложнения и какие бонусы после лечения могли получить пациенты? Обо всем этом и не только рассказывает главный врач медицинского центра «Биокурс» Тарас Жиравецкий.

—Если вам до 30 лет, за 14 дней вы восстановитесь и забудете, что болели. Организм умный и восстановит себя сам. Микрофлора в кишечнике после антибиотика также восстановится самостоятельно (до 14 дней) без пробиотиков. Если есть желание, пробиотики можно принимать, но это не панацея, поэтому не торопитесь бежать в аптеку.

Если у вас заеды, белый язык, ощущение дискомфорта во рту, сыпь на половых органах, не пугайтесь. Это, скорее всего, кандидоз. Обратитесь к семейному врачу, чтобы он назначил противогрибковые лекарства, они быстро помогут. Иногда кандидоз сам проходит в течение недели.

Что чаще всего беспокоит переболевших COVID-19?

* Потливость. Может оставаться еще несколько недель, особенно при физических нагрузках, иногда ночью.

* Температурный хвост. Часто бывает субфебрильная температура —37,2°С. Чаще у пациентов, являющихся аллергиками и имеющих высокий IgE. Также причиной такой температуры может быть активация герпес-вирусов на фоне снижения иммунитета.

* Апатия и постоянная усталость.

* Повторное воспаление легких, вызванное бактериальными инфекциями и не связанное с коронавирусом, ведь организм остается ослабленным.

* Обострение геморроя, часто бывает после длительного курса антибиотиков. Рекомендую в таком случае обратиться к проктологу.

* Обострение подагры. Часто наблюдаю повышение уровня мочевой кислоты. Посоветуйтесь с семейным врачом относительно контроля мочевой кислоты и диеты.

* Возникновение тромбозов. Тут всегда нужно советоваться с сосудистыми хирургами.

* У пациентов с сахарным диабетом может, к сожалению, повышаться уровень глюкозы и гликированного гемоглобина.

* Еще 14–20 дней могут быть повышены печеночные пробы, ведь пациенты принимают парацетамол, ибупрофен, нимесил ... И это является следствием приема нестероидных противовоспалительных препаратов.

* Кашель может беспокоить вас больше месяца, а обоняние может пропасть на несколько месяцев.

* Головная боль часто длится от начала заболевания до 14–20-го дня, напоминая состояние как после алкогольного опьянения. Проходит без специального лечения, но вот уменьшить ее трудно, к сожалению.

Лабораторные обследования: на что обратить внимание

После заболевания следует выполнить небольшое лабораторное обследование. Минимум, который я рекомендую, это общий анализ крови, общий анализ мочи, С-реактивный белок (СРБ), ферритин, D-димер, АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин общий и прямой, креатинин, мочевина, мочевая кислота, железо, глюкоза.

СРБ и D-димер особенно важны для пациентов старшего возраста, проходящих антикоагулянтную терапию, чтобы понять, нужно ли продолжать принимать это лекарство. Если СРБ высокий, есть температура, возможно, врач назначит антибиотик. Если у вас высокий D-димер, посоветуйтесь с сосудистым хирургом по поводу обследования сосудов, вен нижних конечностей.

Почечные пробы (креатинин, мочевина) покажут, как работают почки после болезни.

Глюкоза — важный показатель, особенно для пациентов с предрасположенностью к сахарному диабету. После приема стероидных гормонов (например, дексаметазона) уровень сахара может повышаться, так что этот показатель стоит мониторить. При повышении сахара посоветуйтесь с эндокринологом: иногда временно даже потребуется инсулинотерапия. Бетаргин также немного снижает уровень глюкозы.

Если у вас начали болеть суставы, обратите внимание на мочевую кислоту. При повышении показателей более 360 (у мужчин) или 339 (у женщин) обратитесь к врачу. Во многих случаях это связано с избытком мочевой кислоты и подагрой.

Легкие у большинства пациентов восстанавливаются самостоятельно. Конечно, не за один день. Надо помнить, что наш организм умный и достаточно совершенный. Пациенты, имевшие серьезные поражения легких, должны находиться на контроле врачей-пульмонологов, это их сфера.

Сразу после болезни не рекомендую делать липидограмму, особенно если вы принимали стероидные гормоны. Потому что показатели холестерина взлетят вверх. Если вы хотите узнать уровень своего холестерина, пусть пройдет хотя бы около месяца.

Многие пациенты жалуются на перебои в работе сердца. Если у вас появилась тахикардия (ускорение), брадикардия (замедление) сердцебиения или аритмия (неритмичный пульс) либо скачет давление, обратитесь к кардиологу. Врач сделает ЭКГ, при необходимости — УЗИ сердца или холтер, подберет препараты для контроля артериального давления.

Если вы переболели «короной», не рекомендую сразу заниматься спортом. Дайте организму месяц для восстановления.

Важно также психологическое состояние. Посоветуйтесь с врачом, и при необходимости он назначит обследование, успокоительные лекарства. Сегодня есть много психологов, работающих онлайн (каждый может получить бесплатную психологическую поддержку на горячей линии «Стоп, паніка» по телефону 0 800 502 931. — Ред.).

Бонусы от лечения: есть и позитив

Хоть и небольшой, но после лечения COVID-19 есть также позитив. Для кого-то таким бонусом можно считать снижение избыточного веса после перенесенного заболевания.

Если вы принимали антибиотики, это могло положительно сказаться на течении гастрита, часто вызываемого бактерией Helicobacter pylori. Если у вас был иерсиниоз (бактерия Yersinia enterocolitica вызывает воспаление в кишечнике), то можете получить бонус — уменьшение или полное уничтожение этой бактерии и улучшение состояния работы кишечника.

У кого был синусит или гайморит, он тоже может пройти.

Для мужчин приятная новость: антибактериальные препараты могут пролечить и простатит, о котором они даже не догадывались, что улучшит качество половой жизни.

COVID-19 — хороший повод более серьезно отнестись к здоровью. Если вы сбалансируете питание, будете больше двигаться, избавитесь от вредных привычек, то и болеть будете меньше. Здоровье — это ценность. И именно вы в первую очередь, а не врачи, отвечаете за ваше здоровье.