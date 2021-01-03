День спагетті. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148583-4-sichnya-vidznachaut-den-spagetti-ta-mijnarodnyy-den-shryftu-braylya.html

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4 січня в Україні та світі відзначають Міжнародний день шрифту Брайля у день народження винахідника та День спагетті. Шрифт Брайля — це рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання людьми з порушенням зору.

В основі шрифту лежить комбінація шести крапок. Брайль використав порядок букв латинського алфавіту. Для позначення перших букв алфавіту використовують верхні й середні крапки шести крапок, а для позначення наступних букв додається нижня крапка ліворуч, потім ліворуч і праворуч, потім праворуч. Різні комбінації шести крапок дають можливість позначати також цифри, розділові знаки, математичні, хімічні й нотні знаки.

Наразі Існує багато способів застосування технології шрифту Брайля, окрім простого читання. Наприклад вчені створили інтелектуальне смарт-вікно — з його допомогою люди із порушеннями зору зможуть візуалізувати пейзажі, що пропливають повз них.

У грудні 2019 року Генеральна Асамблея ООН постановила, що щорічно 4 січня відзначатимуть Всесвітній день азбуки Брайля з метою підвищення обізнаності про значення азбуки для реалізації прав людини сліпих і слабозорих людей.

Також у цей день святкують День спагетті. Спагеті — це вид макаронних виробів з круглим перетином, тонка і довга ниткоподібні локшина. Перші історичні посилання про варену локшину знайдені в Єрусалимському Талмуді. За даними відомостями, араби винайшли це блюдо кілька тисяч років тому.

Сьогодні багато хто пов’язує макарони з італійцями, які придумали найрізноманітніші форми макаронних виробів і зробили їх частиною кулінарних традицій країни — фарфале, черепашки, ротіні, пенне, тортелліни, і, звичайно, спагетті.

У 2000 році 1,3 мільйона фунтів спагетті були продані в американських продуктових магазинах. Якщо всі продані спагетті вибудувати в одну лінію, вони б оточили Землю дев’ять разів.

У цей день відбулося:

1493 — Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії;

1494 — виданий звід православних пісень «Осмогласник» — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею;

1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км);

1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України;

1936 — «Billboard» надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду;

1943 — американський журнал «Тайм» підбив підсумки 1942 року і назвав «людиною року» Сталіна;

1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні;

1958 — після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі «Спутник 1» — перший зроблений людиною космічний об'єкт;

1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту;

1970 — учасники гурту «The Beatles» востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні «Let It Be»;

1991 — гурт «Nirvana» підписав контракт із компанією «Geffen»;

2004 — після «революції троянд» у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96% громадян підтримали Михаїла Саакашвілі;

2010 — відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай.

У цей день народилися:

1643 — Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог;

1784 — Франсуа Руд, французький скульптор, автор скульптур на Тріумфальній Арці в Парижі;

1785 — Якоб Грімм, німецький філолог, один із відомих братів-казкарів;

1809 — Луї Брайль, французький тифлопедагог, розробив рельєфно-крапковий шрифт для сліпих, що використовується і дотепер;

1931 — Геннадій Баукін, український артист балету, педагог, заслужений артист України;

1956 — Бернард Самнер, гітарист відомих гуртів «Joy Division» і «New Order»;

1960 — Майк Стайп, вокаліст і автор пісень американського гурту «R. E. M»;

1962 — Робін Гатрі, англійський музикант-мультиінструменталіст, композитор, засновник гурту «Cocteau Twins»;

1963 — Тілль Ліндеманн, лідер німецького рок-гурту «Rammstein»;

1965 — Бетт Гіббонс, вокалістка бристольського електронного дуету «Portishead»;

1985 — Григорій Ярмаш, український футболіст. Захисник полтавської «Ворскли» та збірної України. Володар Кубка України 2009 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новорічні та різдвяні свята вже наближаються, а тому українці починають хвилюватися через те, як не набрати зайвих кілограмів під час святкування. Переїдання запускає в організмі процеси, які змушують людей сильніше відчувати голод, але популярне пояснення, що шлунок «розтягується», є хибним.