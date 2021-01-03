4 січня відзначають День спагетті та Міжнародний день шрифту Брайляhttps://racurs.ua/ua/n148583-4-sichnya-vidznachaut-den-spagetti-ta-mijnarodnyy-den-shryftu-braylya.htmlРакурс
4 січня в Україні та світі відзначають Міжнародний день шрифту Брайля у день народження винахідника та День спагетті. Шрифт Брайля — це рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання людьми з порушенням зору.
В основі шрифту лежить комбінація шести крапок. Брайль використав порядок букв латинського алфавіту. Для позначення перших букв алфавіту використовують верхні й середні крапки шести крапок, а для позначення наступних букв додається нижня крапка ліворуч, потім ліворуч і праворуч, потім праворуч. Різні комбінації шести крапок дають можливість позначати також цифри, розділові знаки, математичні, хімічні й нотні знаки.
Наразі Існує багато способів застосування технології шрифту Брайля, окрім простого читання. Наприклад вчені створили інтелектуальне смарт-вікно — з його допомогою люди із порушеннями зору зможуть візуалізувати пейзажі, що пропливають повз них.
У грудні 2019 року Генеральна Асамблея ООН постановила, що щорічно 4 січня відзначатимуть Всесвітній день азбуки Брайля з метою підвищення обізнаності про значення азбуки для реалізації прав людини сліпих і слабозорих людей.
Також у цей день святкують День спагетті. Спагеті — це вид макаронних виробів з круглим перетином, тонка і довга ниткоподібні локшина. Перші історичні посилання про варену локшину знайдені в Єрусалимському Талмуді. За даними відомостями, араби винайшли це блюдо кілька тисяч років тому.
Сьогодні багато хто пов’язує макарони з італійцями, які придумали найрізноманітніші форми макаронних виробів і зробили їх частиною кулінарних традицій країни — фарфале, черепашки, ротіні, пенне, тортелліни, і, звичайно, спагетті.
У 2000 році 1,3 мільйона фунтів спагетті були продані в американських продуктових магазинах. Якщо всі продані спагетті вибудувати в одну лінію, вони б оточили Землю дев’ять разів.
У цей день відбулося:
- 1493 — Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії;
- 1494 — виданий звід православних пісень «Осмогласник» — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею;
- 1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км);
- 1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України;
- 1936 — «Billboard» надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду;
- 1943 — американський журнал «Тайм» підбив підсумки 1942 року і назвав «людиною року» Сталіна;
- 1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні;
- 1958 — після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі «Спутник 1» — перший зроблений людиною космічний об'єкт;
- 1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту;
- 1970 — учасники гурту «The Beatles» востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні «Let It Be»;
- 1991 — гурт «Nirvana» підписав контракт із компанією «Geffen»;
- 2004 — після «революції троянд» у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96% громадян підтримали Михаїла Саакашвілі;
- 2010 — відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай.
У цей день народилися:
- 1643 — Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог;
- 1784 — Франсуа Руд, французький скульптор, автор скульптур на Тріумфальній Арці в Парижі;
- 1785 — Якоб Грімм, німецький філолог, один із відомих братів-казкарів;
- 1809 — Луї Брайль, французький тифлопедагог, розробив рельєфно-крапковий шрифт для сліпих, що використовується і дотепер;
- 1931 — Геннадій Баукін, український артист балету, педагог, заслужений артист України;
- 1956 — Бернард Самнер, гітарист відомих гуртів «Joy Division» і «New Order»;
- 1960 — Майк Стайп, вокаліст і автор пісень американського гурту «R. E. M»;
- 1962 — Робін Гатрі, англійський музикант-мультиінструменталіст, композитор, засновник гурту «Cocteau Twins»;
- 1963 — Тілль Ліндеманн, лідер німецького рок-гурту «Rammstein»;
- 1965 — Бетт Гіббонс, вокалістка бристольського електронного дуету «Portishead»;
- 1985 — Григорій Ярмаш, український футболіст. Захисник полтавської «Ворскли» та збірної України. Володар Кубка України 2009 року.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новорічні та різдвяні свята вже наближаються, а тому українці починають хвилюватися через те, як не набрати зайвих кілограмів під час святкування. Переїдання запускає в організмі процеси, які змушують людей сильніше відчувати голод, але популярне пояснення, що шлунок «розтягується», є хибним.