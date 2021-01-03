День спагетти. Фото: Istock

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4 января в Украине и мире отмечают Международный день шрифта Брайля в день рождения изобретателя и День спагетти. Шрифт Брайля — это рельефно-точечный шрифт для написания и чтения людьми с нарушением зрения.

В основе шрифта лежит комбинация шести точек. Брайль использовал порядок букв латинского алфавита. Для обозначения первых букв алфавита используют верхние и средние точки из шести точек, а для обозначения следующих букв добавляется нижняя точка слева, потом слева и справа, потом направо. Различные комбинации шести точек дают возможность обозначать также цифры, знаки препинания, математические, химические и нотные знаки.

Сейчас существует много способов применения технологии шрифта Брайля, кроме простого чтения. Например, ученые создали интеллектуальное смарт-окно — с его помощью люди с нарушениями зрения смогут визуализировать пейзажи.

В декабре 2019 года Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно 4 января отмечать Всемирный день азбуки Брайля с целью повышения осведомленности о значении азбуки для реализации прав слепых и слабовидящих людей.

Также в этот день празднуют День спагетти. Спагетти — это вид макаронных изделий с круглым сечением, тонкая и длинная нитевидная лапша. Первые исторические ссылки о варенной лапше найдены в Иерусалимском Талмуде. По данным сведениям, арабы изобрели это блюдо несколько тысяч лет назад.

Сегодня многие связывают макароны с итальянцами, которые придумали самые разнообразные формы макаронных изделий, и сделали их частью кулинарных традиций страны — фарфалле, ракушки, ротини, пенне, тортеллини, и, конечно, спагетти.

В 2000 году 1,3 млн фунтов спагетти были проданы в американских продуктовых магазинах. Если все проданные спагетти выстроить в одну линию, они бы окружили Землю девять раз.

В этот день произошло:

1493 — Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию;

1494 — издан свод православных песен «Осмогласник» — первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей;

1912 — Луна оказалась на кратчайшем расстоянии от Земли в XX веке (348 тис. 249 км)

1919 — Совет Восточной Галиции принял решение о присоединении к Украине;

1936 — «Billboard» опубликовал первый чарт, вскоре этот чарт получил статус официального всеамериканского хит-парада;

1943 — американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года, и назвал «человеком года» Сталина;

1954 — Элвис Пресли записал свои первые песни;

1958 — после 92 дней пребывания в космосе вошел в атмосферу и сгорел первый искусственный спутник Земли «Спутник 1» — первый сделанный человеком космический объект;

1959 — «Луна-1» становится первым космическим аппаратом, который достиг второй космической скорости, приблизился к Луне и вышел на гелиоцентрическую орбиту;

1970 — участники группы «The Beatles» в последний раз совместно собрались на студии для записи песни «Let It Be»;

1991 — группа «Nirvana» ​​подписала контракт с компанией «Geffen»;

2004 — после «революции роз» в Грузии состоялись президентские выборы. Более 96% граждан поддержали Михаила Саакашвили;

2010 — открыт самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Дубай.

В этот день родились:

1643 — Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог;

1784 — Франсуа Руд, французский скульптор, автор скульптур на Триумфальной Арке в Париже;

1785 — Якоб Гримм, немецкий филолог, один из известных братьев-сказочников;

1809 — Луи Брайль, французский тифлопедагог, разработал рельефно-точечный шрифт для слепых, используется до сих пор;

1931 — Геннадий Баукин, украинский артист балета, педагог, заслуженный артист Украины;

1956 — Бернард Самнер, гитарист известных групп «Joy Division» и «New Order»;

1960 — Майк Стайп, вокалист и автор песен американской группы «R.E.M «;

1962 — Робин Гатри, английский музыкант-мультиинструменталист, композитор, основатель группы «Cocteau Twins»;

1963 — Тилль Линдеманн, лидер немецкой рок-группы «Rammstein»;

1965 — Бетт Гиббонс, вокалистка Бристольского электронного дуэта «Portishead»;

1985 — Григорий Ярмаш, украинский футболист. Защитник полтавской «Ворсклы» и сборной Украины. Обладатель Кубка Украины 2009 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что новогодние и рождественские праздники уже приближаются, а потому украинцы начинают волноваться из-за того, как не набрать лишних килограммов во время празднования. Переедание запускает в организме процессы, которые заставляют людей сильнее чувствовать голод, но популярное объяснение, что желудок «растягивается», является ложным.