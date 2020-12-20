Почему люди переедают во время праздников, рассказали ученые

Переедание. Фото: Istock

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Новогодние и рождественские праздники уже приближаются, а потому украинцы начинают волноваться из-за того, как не набрать лишних килограммов во время празднования.

Переедание запускает в организме процессы, которые заставляют людей сильнее чувствовать голод, но популярное объяснение, что желудок «растягивается», является ложным. Об этом сообщает BBC.

Ученые выяснили, что если человек привык есть в определенное время или в определенном месте, он будет чувствовать голод в тех же условиях. В то же время наш желудок действительно меняет размер в голодном или сытом состоянии, но его изначальный размер приблизительно одинаковый у всех людей.

Поэтому идея о том, что переедание растягивает желудок, не совсем корректна. Желудок очень эластичный орган, поэтому после переваривания значительного объема пищи он вновь возвращается к уровню покоя. Однако то, что мы действительно чувствуем, это выброс гормонов голода: NPY и AgRP из гипоталамуса и грелина из желудка.

Гормон грелин высвобождается, когда желудок пуст, и стимулирует выработку NPY и AgRP в мозге. Эти два гормона отвечают за создание чувство голода и притупление гормонов сытости. Парадоксальным образом уровень грелина, как правило, выше у худощавых людей и ниже у людей с ожирением.

Хотя за создание чувство голода отвечают лишь три гормона, для того, чтобы человек чувствовал себя сытым, их нужно около десятка. Некоторые из них отвечают за выработку инсулина, который нужен для метаболизма углеводов. Еще несколько гормонов участвуют в замедлении движения пищи через желудок, чтобы дать организму время переварить пищу. У людей с ожирением высокий уровень инсулина, который необходим для метаболизма углеводов, и препятствует выработке грелина.

Для уменьшения чувства голода ключевыми являются два гормона — CKK и PYY. У пациентов, у которых установлена ​​лента, уменьшающая размер желудка, уровень PYY является высоким. Поэтому аппетит становится меньше. Несмотря на то, что желудок сообщает мозгу о том, что он пустой, существует четкая связь между чувством голода и привычным временем приема пищи.

Если поев, вы садитесь на диван перед телевизором с шоколадом и чипсами, организм начнет ассоциировать эти вещи, и в результате пожевать что-то вкусненькое будет хотеться каждый раз, — говорит исследовательница из Университета Маастрихта Каролиен ван ден Аккер.

Так что неудивительно, что после большого застолья с семьей и друзьями, человек уже на следующий день снова хочет есть. Причина не в том, что «растянулся» желудок, а в том, что потребление большого количества пищи в особых случаях превратилось в привычку.

Если наш мозг получает все сигналы — запахи, картинку, звуки — связаны с застольем накануне, он начинает готовиться ко второму раунду, — сообщают ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что церкви на Рождество в Украине не будут закрываться, однако будут придерживаться карантинных ограничений, которые были установлены правительством.