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Ракурс
Главная елка страны, скриншот видео

В Киеве зажгли огни на главной елке страны (ВИДЕО)

19 дек 2020, 20:27
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В Киеве зажгли огни на главной елке страны, расположенной на Софиевской площади.

В церемонии принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

Традиционно огни на главной елке страны зажигают в День Святого Николая, 19 декабря.

В этом году главная елка является искусственной, ее высота составляет более 30 метров. Елку подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 1,5 тыс. игрушек: белочки, желуди, шишки, совы, зайцы и птицы.

Кличко отметил, что были приняты меры для избежания больших скоплений людей во время нынешних праздников, которые происходят в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, был разработан праздничный маршрут, который состоит из ряда локаций:

  • Софиевской площади;
  • арки Дружбы народов;
  • пешеходного моста;
  • Владимирской горки;
  • Андреевского спуска;
  • Контрактовой площади.

Новогодний маршрут, инфографика: КГГА

Но не забывайте еще раз об элементарных правилах безопасности, — подчеркнул мэр Киева.


Церемония зажжения огней на елке в этом году прошла без традиционных парада и концерта.

Напомним, на Херсонщине во время открытия полностью сгорела главная новогодняя елка поселка Чаплинка.

Источник: Ракурс


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