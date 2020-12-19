Главная елка страны, скриншот видео

https://racurs.ua/n148019-v-kieve-zajgli-ogni-na-glavnoy-elke-strany-video.html

Ракурс

В Киеве зажгли огни на главной елке страны, расположенной на Софиевской площади.

В церемонии принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

Традиционно огни на главной елке страны зажигают в День Святого Николая, 19 декабря.

В этом году главная елка является искусственной, ее высота составляет более 30 метров. Елку подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 1,5 тыс. игрушек: белочки, желуди, шишки, совы, зайцы и птицы.

Кличко отметил, что были приняты меры для избежания больших скоплений людей во время нынешних праздников, которые происходят в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, был разработан праздничный маршрут, который состоит из ряда локаций:

Софиевской площади;

арки Дружбы народов;

пешеходного моста;

Владимирской горки;

Андреевского спуска;

Контрактовой площади.

Но не забывайте еще раз об элементарных правилах безопасности, — подчеркнул мэр Киева.



Церемония зажжения огней на елке в этом году прошла без традиционных парада и концерта.

Напомним, на Херсонщине во время открытия полностью сгорела главная новогодняя елка поселка Чаплинка.