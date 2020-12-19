Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Международный день солидарности людей отмечают 20 декабря

20 декабря отмечают Международный день солидарности людей

19 дек 2020, 19:59
999

20 декабря в мире ежегодно отмечается Международный день солидарности людей, провозглашенный Генассамблеей ООН в 2005 году в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.

В ООН считают, что солидарность в XXI веке будет одной из фундаментальных ценностей человечества.

Солидарность — это единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основанные на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, взаимная ответственность.

20 декабря православная церковь чтит память святого Амвросия Медиоланского, богослова, проповедника и епископа Миланского, одного из четырех великих латинских учителей церкви.

Он уделял большое внимание нравственным задачам и вопросу обязанностей духовенства.

Благодаря своему авторитету, Амвросий влиял на политику римского императора Феодосия Великого, чем создал прецедент в отношениях государства и церкви.


Он также обратил в христианство Аврелия Августина, одного из будущих Отцов церкви.

Народные приметы:

  • если в этот день на улице идет мокрый снег — лето будет дождливым;
  • солнце в тумане этого дня предсказывает сильную метель;
  • ясная погода в этот день говорит о приближении морозов;
  • если кошка в этот день пьет много воды — следует ожидать похолодания.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров