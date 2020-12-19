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Международный день солидарности людей отмечают 20 декабря
20 декабря отмечают Международный день солидарности людейhttps://racurs.ua/n148018-20-dekabrya-otmechaetsya-mejdunarodnyy-den-solidarnosti-ludey.htmlРакурс
20 декабря в мире ежегодно отмечается Международный день солидарности людей, провозглашенный Генассамблеей ООН в 2005 году в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
В ООН считают, что солидарность в XXI веке будет одной из фундаментальных ценностей человечества.
Солидарность — это единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основанные на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, взаимная ответственность.
20 декабря православная церковь чтит память святого Амвросия Медиоланского, богослова, проповедника и епископа Миланского, одного из четырех великих латинских учителей церкви.
Он уделял большое внимание нравственным задачам и вопросу обязанностей духовенства.
Благодаря своему авторитету, Амвросий влиял на политику римского императора Феодосия Великого, чем создал прецедент в отношениях государства и церкви.
Он также обратил в христианство Аврелия Августина, одного из будущих Отцов церкви.
Народные приметы:
- если в этот день на улице идет мокрый снег — лето будет дождливым;
- солнце в тумане этого дня предсказывает сильную метель;
- ясная погода в этот день говорит о приближении морозов;
- если кошка в этот день пьет много воды — следует ожидать похолодания.
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