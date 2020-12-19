Міжнародний день солідарності людей відзначають 20 грудня

https://racurs.ua/ua/n148018-20-grudnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-solidarnosti-ludey.html

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20 грудня у світі щороку відзначають Міжнародний день солідарності людей, проголошений Генасамблеєю ООН у 2005 році в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиріччя ООН з боротьби за ліквідацію злиднів.

В ООН вважають, що солідарність у XXI столітті буде однією з фундаментальних цінностей людства.

Солідарність — це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, засновані на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна відповідальність.

20 грудня православна церква вшановує пам’ять святого Амвросія Медіоланского, богослова, проповідника та єпископа Міланського, одного з чотирьох великих латинських вчителів церкви.

Він приділяв велику увагу моральним завданням та питанню обов’язків духовенства.

Завдяки своєму авторитету, Амвросій впливав на політику римського імператора Феодосія Великого, чим створив прецедент у відносинах держави та церкви.

Він також навернув до християнства Аврелія Августина, одного з майбутніх Отців церкви.

Народні прикмети: