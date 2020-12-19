Ялинка згоріла на Херсонщині, скріншот відео

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Ракурс

На Херсоні під час відкриття згоріла святкова ялинка.

Інцидент стався у селищі Чаплинка ввечері 18 грудня. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Інформація про займання ялинки, встановленої на майданчику біля місцевого будинку культури, надійшла до правоохоронців за кілька хвилин до опівночі.

Згодом виявилося, що навмисного підпалу не було — полум’я почало розповсюджуватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів від землі.

Обставини інциденту встановлюються.

У ДСНС Херсонської області зазначають, що шестиметрова ялинка повністю згоріла — від неї залишився лише каркас. За попередньою інформацією, причиною займання стало замикання електроконтактів гірлянди. Внаслідок цього ялинка повністю згоріла.

Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області новорічною ялинкою стало дерево, спиляне на одному з кладовищ.