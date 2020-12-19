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Елка сгорела на Херсонщине, скриншот видео

Главная елка сгорела во время открытия на Херсонщине (ФОТО, ВИДЕО)

19 дек 2020, 19:39
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На Херсонщине во время открытия сгорела праздничная елка.

Инцидент произошел в поселке Чаплинка вечером 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Информация о возгорании елки, установленной на площадке возле местного дома культуры, поступила к правоохоранителям милицию за несколько минут до полуночи.

Впоследствии оказалось, что умышленного поджога не было — пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В ГСЧС Херсонской области отмечают, что шестиметровая елка полностью сгорела — от нее остался только каркас. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электроконтактов гирлянды.

На Херсонщине сгорела елка, фото: Национальная полиция


Напомним, в городе Дубно Ровенской области новогодней елкой стало дерево, спиленное на одном из кладбищ.

Источник: Ракурс


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