Елка сгорела на Херсонщине, скриншот видео

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Ракурс

На Херсонщине во время открытия сгорела праздничная елка.

Инцидент произошел в поселке Чаплинка вечером 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Информация о возгорании елки, установленной на площадке возле местного дома культуры, поступила к правоохоранителям милицию за несколько минут до полуночи.

Впоследствии оказалось, что умышленного поджога не было — пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В ГСЧС Херсонской области отмечают, что шестиметровая елка полностью сгорела — от нее остался только каркас. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электроконтактов гирлянды.

Напомним, в городе Дубно Ровенской области новогодней елкой стало дерево, спиленное на одном из кладбищ.