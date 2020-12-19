В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n148016-novyy-shtamm-koronavirusa-bystro-rasprostranyaetsya-v-britanii-pravitelstvo-opublikovalo.html

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В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, относительно которого наблюдается высокая скорость распространения.

Он в настоящее время быстро распространяется на юго-востоке Англии. Об этом говорится в опубликованном на сайте британского правительства предупреждении, написанном главным врачом Англии Крисом Витти.

Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать имеющиеся данные, чтобы улучшить наше понимание ситуации, — отметил медик.

В то же время Витти добавил, что в настоящее время нет данных, свидетельствующих о том, что новый штамм вызывает более высокий уровень смертности или что на него по-другому действуют вакцины и методы лечения, хотя для подтверждения этого осуществляются срочные исследования.

Учитывая последние события, сейчас особенно важно, чтобы общественность продолжала принимать меры для уменьшения передачи инфекции, — подчеркнул главный врач Англии.



Недавно министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок сообщал, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который легче передается от человека к человеку.

Напомним, на юге Африки недавно также обнаружили новый вид коронавирусной болезни COVID-19.