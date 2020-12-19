Новую разновидность коронавируса обнаружили в Африке

Новую разновидность коронавируса обнаружили в Африкеhttps://racurs.ua/n148006-novuu-raznovidnost-koronavirusa-obnarujili-v-afrike.htmlРакурс
Новую разновидность коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили в Южно-Африканской Республике.
Власти страны убеждены, что нынешняя вторая волна пандемии, которая началась в декабре, порождена новым вариантом коронавируса. Эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бэй в провинции Восточный Кейп. Об этом заявил министр ЮАР Велини Мкизе, сообщает телеканал eNCA.
Далее новая разновидность коронавируса распространилась на восток в провинцию Квазулу-Наталь и район Гарден-Рут на западе Южно-Африканской Республики. За последние сутки от этой болезни в стране умерли 184 человека, было зафиксировано 9 тыс. 100 новых случаев.
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии. Этой разновидностью COVID-19 заразились более тысячи британцев, а Лондон уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения о его обнаружении.