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Новую разновидность коронавируса обнаружили в Африке. Фото: aa.com.tr

Новую разновидность коронавируса обнаружили в Африке

19 дек 2020, 12:33
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Новую разновидность коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили в Южно-Африканской Республике.

Власти страны убеждены, что нынешняя вторая волна пандемии, которая началась в декабре, порождена новым вариантом коронавируса. Эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бэй в провинции Восточный Кейп. Об этом заявил министр ЮАР Велини Мкизе, сообщает телеканал eNCA.


Далее новая разновидность коронавируса распространилась на восток в провинцию Квазулу-Наталь и район Гарден-Рут на западе Южно-Африканской Республики. За последние сутки от этой болезни в стране умерли 184 человека, было зафиксировано 9 тыс. 100 новых случаев.

Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии. Этой разновидностью COVID-19 заразились более тысячи британцев, а Лондон уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения о его обнаружении.


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