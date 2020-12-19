Новий різновид коронавірусу виявили в Африці. Фото: aa.com.tr

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Новий різновид коронавірусної хвороби COVID-19 виявили у Південно-Африканській Республіці.

Влада країни переконана, що нинішня друга хвиля пандемії, яка розпочалася у грудні, породжена новим варіантом коронавірусу. Епіцентром цього різновиду інфекції став округ Нельсон Мандела Бей в провінції Східний Кейп. Про це заявив міністр ПАР Звелини Мкизе, повідомляє телеканал eNCA.

Далі новий різновид коронавірусу поширився на схід в провінцію Квазулу-Наталь та район Гарден-Рут на заході Південо-Африканської Республіки. За останню добу від цієї хвороби в країні померли 184 осіб, було зафіксовано 9 тис. 100 нових випадків.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії. Цим різновидом COVID-19 заразилися понад тисячу британців, а Лондон вже повідомив Всесвітню організацію охорони здоров’я про його виявлення.