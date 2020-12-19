Тропічні ліси Бразилії почали виділяти вуглекислий газ. Фото: pinterest

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Тропічні ліси Бразилії почали виділяти більше вуглекислого газу, ніж поглинати.

Відповідного висновку вчені дійшли ще в 2013 році, але обсяг запасеного лісах Амазонії вуглецю поступово зменшується. Це кліматологи з’ясували під час багаторічних досліджень, повідомляється у науковому журналі Science Advances.

Останні виміри показали, що в 2013 році тропічні ліси Бразилії поступово збільшували свою біомасу. Через це дерева почали поглинали більше вуглекислого газу, ніж виділяли його. Потім почався вже зворотний процес. Тепер щороку на 1 га площі лісу втрачається 130 кг вуглецю. Також підвищення концентрації СО2 в атмосфері вплинули й зменшення рівня опадів, періодичні посухи та вирубка лісів.

Як відомо, амазонські тропічні ліси займають близько 5,5 млн км2 площі і містять в собі 10% вуглецю, запасеного у всіх живих організмах Землі. Крім них на території Бразилії та інших країн Латинської Америки є багато інших лісових масивів. Їх так само інтенсивно вирубують, як і ліси Амазонії, проте стан цих лісів майже не вивчений.

Нагадаємо, фахівці британського центру енергетичних досліджень (UKERC) встановили, що кросовери — друге за величиною джерело вуглекислого газу в світі. За цим показником машини переганяють навіть авіацію та важку промисловість. Науковці закликали уряди країн обмежити продажі повнорозмірних автомобілів.