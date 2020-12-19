У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148016-novyy-shtam-koronavirusu-shvydko-rozpovsudjuietsya-u-brytaniyi-uryad-opublikuvav-poperedjennya.html

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У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, щодо якого спостерігається висока швидкість поширення.

Він наразі швидко розповсюджується на південному-сході Англії. Про це йдеться в опублікованому на сайті британського уряду попередженні, написаному головним лікарем Англії Крісом Вітті.

Ми попередили Всесвітню організацію охорони здоров’я і продовжуємо аналізувати наявні дані, щоб покращити наше розуміння ситуації, — зазначив медик.

Водночас Вітті додав, що наразі немає даних, котрі свідчать про те, що новий штам спричиняє більш високий рівень смертності або що на нього по-іншому діють вакцини та методи лікування, хоча для підтвердження цього здійснюються термінові дослідження.

З огляду на останні події, зараз особливо важливо, щоб громадськість продовжувала вживати заходів для зменшення передачі інфекції, — наголосив головний лікар Англії.



Нещодавно міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Хенкок повідомляв, що в країні виявили новий штам коронавірусу, котрий легше передається від людини до людини.

Нагадаємо, на півдні Африки нещодавно також виявили новий різновид коронавірусної хвороби COVID-19.