Алгоритм тестування на коронавірус оновили в Україні. Фото:

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Алгоритм тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 оновило Міністерство охорони здоров’я.

Тепер будуть робити тест і українцям, які мають ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. Раніше тестування проводили людям з симптомами COVID-19 та пневмонії. Про це 19 грудня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Хочу повідомити, що в нас цього тижня повністю оновлений алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, буде проводитись особам з підозрами на COVID-19, клінічними симптомами. З будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії, — зазначив очільник МОЗ.

Також міністр додав, що в Україні введуть скрінінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Процедура такого обстеження займає 15 хвилин, а робитимуть його людям із зазначеними симптомами, контактуючим особам та українцям, які повертаються з-за кордону. Також обстежуватимуться пацієнти, яким необхідна планова госпіталізація.

Крім того, відтепер позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР. Якщо ж безсимптомний пацієнт, який контактував із хворим, отримав позитивний тест, то треба буде зробити й ПЛР-тест.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 11 тис. 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень через коронавірус потрапили 2 тис. 865 осіб, а 213 хворих померли.