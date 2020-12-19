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Алгоритм тестирования на коронавирус обновили в Украине. Фото:

Алгоритм тестирования на коронавирус обновили в Украине

19 дек 2020, 13:09
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Алгоритм тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19 обновило Министерство здравоохранения.

Теперь будут делать тест и украинцам, имеющим признаки острой респираторной вирусной инфекции. Ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии. Об этом 19 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно с новым алгоритмом, будет проводиться лицам с подозрениями на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии, — отметил глава Минздрава.

Также министр добавил, что в Украине введут скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Процедура такого обследования занимает 15 минут, а делать его будут людям с указанными симптомами, контактирующим лицам и украинцам, которые возвращаются из-за границы. Также будут обследоваться пациенты, которым необходима плановая госпитализация.


Кроме того, отныне положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Если же у бессимптомного пациента, который контактировал с больным, получили положительный тест, то надо будет сделать и ПЦР-тест.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 11 тыс. 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В больницы из-за коронавируса попали 2 тыс. 865 человек, а 213 больных умерли.

Источник: Ракурс


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