Скільки білорусів попросили притулку в Україні, розповіла міграційна служба

Під час протестів у Білорусі, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/ua/n148015-skilky-bilorusiv-poprosyly-prytulku-v-ukrayini-rozpovila-migraciyna-slujba.html

Ракурс

Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають із серпня.

З серпня по листопад час 15 громадян Білорусі звернулися до України із заявами про визнання біженцем чи особою, що потребує захисту. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Державної міграційної служби (ДМС) на відповідний запит.

Зазначається, що за серпень-листопад 2020 року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту в Україні, ДМС не ухвалювала.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Офіційно їх переможцем було проголошено багаторічного президента країни Олександра Лукашенка. Учасники акцій протесту вважають результати виборів сфальсифікованими, а їх справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, на початку листопада Лукашенко оголосив Білорусь ядерною державою.