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Ракурс
Головна ялинка країни, скріншот відео

У Києві запалили вогні на головній ялинці країни (ВІДЕО)

19 гру 2020, 20:27
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У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, розташованій на Софіївській площі.

У церемонії взяв участь мер Києва Віталій Кличко.

Традиційно вогні на головній ялинці країни запалюють у День Святого Миколая, 19 грудня.

У цьому році головна ялинка є штучною, її висота становить понад 30 метрів. Ялинку підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 1,5 тис. іграшок: білочки, жолуді, шишки, сови, білосніжні зайці та пташки

Кличко зазначив, що були вжиті заходи для уникнення великих скупчень людей під час цьогорічних свят, які відбуваються в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, був розроблений святковий маршрут, котрий складається з низки локацій:

  • Софіївської площі;
  • арки Дружби народів;
  • пішохідного мосту;
  • Володимирської гірки;
  • Андріївського узвозу;
  • Контрактової площі.

Новорічний маршрут, інфографіка: КМДА

Але не забувайте ще раз про елементарні правила безпеки, — наголосив мер Києва.

Церемонія запалення вогнів на ялинці в цьому році відбулася без традиційних параду та концерту.


Нагадаємо, на Херсонщині під час відкриття вщент згоріла головна новорічна ялинка селища Чаплинка.

Джерело: Ракурс


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