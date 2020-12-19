Головна ялинка країни, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n148019-u-kyievi-zapalyly-vogni-na-golovniy-yalynci-krayiny-video.html

Ракурс

У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, розташованій на Софіївській площі.

У церемонії взяв участь мер Києва Віталій Кличко.

Традиційно вогні на головній ялинці країни запалюють у День Святого Миколая, 19 грудня.

У цьому році головна ялинка є штучною, її висота становить понад 30 метрів. Ялинку підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 1,5 тис. іграшок: білочки, жолуді, шишки, сови, білосніжні зайці та пташки

Кличко зазначив, що були вжиті заходи для уникнення великих скупчень людей під час цьогорічних свят, які відбуваються в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, був розроблений святковий маршрут, котрий складається з низки локацій:

Софіївської площі;

арки Дружби народів;

пішохідного мосту;

Володимирської гірки;

Андріївського узвозу;

Контрактової площі.

Але не забувайте ще раз про елементарні правила безпеки, — наголосив мер Києва.

Церемонія запалення вогнів на ялинці в цьому році відбулася без традиційних параду та концерту.

Нагадаємо, на Херсонщині під час відкриття вщент згоріла головна новорічна ялинка селища Чаплинка.