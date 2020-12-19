У Києві запалили вогні на головній ялинці країни (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148019-u-kyievi-zapalyly-vogni-na-golovniy-yalynci-krayiny-video.htmlРакурс
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, розташованій на Софіївській площі.
У церемонії взяв участь мер Києва Віталій Кличко.
Традиційно вогні на головній ялинці країни запалюють у День Святого Миколая, 19 грудня.
У цьому році головна ялинка є штучною, її висота становить понад 30 метрів. Ялинку підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 1,5 тис. іграшок: білочки, жолуді, шишки, сови, білосніжні зайці та пташки
Кличко зазначив, що були вжиті заходи для уникнення великих скупчень людей під час цьогорічних свят, які відбуваються в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, був розроблений святковий маршрут, котрий складається з низки локацій:
- Софіївської площі;
- арки Дружби народів;
- пішохідного мосту;
- Володимирської гірки;
- Андріївського узвозу;
- Контрактової площі.
Але не забувайте ще раз про елементарні правила безпеки, — наголосив мер Києва.
Церемонія запалення вогнів на ялинці в цьому році відбулася без традиційних параду та концерту.
Нагадаємо, на Херсонщині під час відкриття вщент згоріла головна новорічна ялинка селища Чаплинка.