Чому люди переїдають на свята, розповіли вчені

Переїдання. Фото: Istock

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Новорічні та різдвяні свята вже наближаються, а тому українці починають хвилюватися через те, як не набрати зайвих кілограмів під час святкування.

Переїдання запускає в організмі процеси, які змушують людей сильніше відчувати голод, але популярне пояснення, що шлунок «розтягується», є хибним. Про це повідомляє BBC.

Науковці з’ясували, що якщо людина звикла їсти у певний час або в певному місці, вона відчуватиме голод у тих самих умовах. Натомість наш шлунок дійсно змінює розмір у голодному або ситому стані, але його розмір є приблизно однаковим у всіх людей.

Тому ідея, що переїдання розтягує шлунок, не зовсім коректна. Шлунок дуже еластичний орган, тому після перетравлення значного обсягу їжі він знов повертається до рівня спокою. Однак те, чого ми дійсно не відчуваємо, це викид гормонів голоду: NPY та AgRP з гіпоталамуса та греліну зі шлунку.

Гормон грелін вивільняється, коли шлунок порожній, і стимулює вироблення NPY та AgRP у мозку. Ці два гормони відповідають за створення відчуття голоду і притуплення гормонів ситості. Парадоксальним чином рівень греліну, як правило, вищий у худорлявих людей і нижчий у людей з ожирінням.

Хоча за створення відчуття голоду відповідають лише три гормони, для того, щоб людина почувалася ситою, їх потрібно близько десятка. Кілька з них відповідають за вироблення інсуліну, який потрібен для метаболізму вуглеводів. Ще кілька гормонів беруть участь в уповільненні руху їжі через шлунок, щоб дати організму час перетравити їжу. У людей з ожирінням високий рівень інсуліну, необхідний для метаболізму вуглеводів, перешкоджає виробленню греліну.

Для зменшення відчуття голоду ключовими є два гормони — CKK та PYY. У пацієнтів, в яких встановлена стрічка, що зменшує розмір шлунку, рівень PYY є насамперед високим. Через це апетит стає меншим. Попри те, що шлунок повідомляє мозку про те, що він порожній, за допомогою гормональної системи, існує чіткий зв’язок між відчуттям голоду і звичним часом прийому їжі.

Якщо поївши, ви сідаєте на диван перед телевізором із шоколадом та чипсами, організм почне асоціювати ці речі, і в результаті пожувати щось смачненьке буде хотітися щоразу, — каже дослідниця з Університету Маастрихта Каролієн ван ден Аккер.

Отже, цілком не дивно, що після великого застілля з родиною та друзями, людина вже наступного дня знову хоче їсти. Причина не в тому, що «розтягнувся» шлунок, а в тому, що споживання великої кількості їжі в особливих випадках перетворилося на звичку.

Якщо наш мозок отримує всі сигнали — запахи, картинку, звуки — пов’язані із застіллям напередодні, він починає готуватися до другого раунду, — повідомляють вчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що церкви на Різдво в Україні не будуть закриватися, однак будуть дотримуватися карантинних обмежень, що були встановлені урядом.