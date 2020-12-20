Як працюватимуть церкви на Різдво, розповів Епіфаній

Різдво. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148042-yak-pracuvatymut-cerkvy-na-rizdvo-rozpoviv-epifaniy.html

Ракурс

Як працюватимуть церкви на Різдво, запитуються українці перед святами. Відповідь на це питання дав предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Він заявив, що на Різдво українські храми не будуть закриватися, однак церкви будуть дотримуватися карантинних обмежень. Про це він розповів у інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, церкви повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально, а також не зловживати тим, що їх не будуть закривати.

Епіфаній вважає, що якщо віряни будуть відповідально ставитися до свого здоров’я і дотримуватися рекомендацій, то кількість захворювань на коронавірус піде на спад.

Як зараз ми бачимо, що був такий сплеск, майже до 20 тисяч, а зараз в межах 10−12 тисяч… Частину часу буде проведено без жорстких обмежень. Це Різдво Христове. А далі буде видно. Якщо все ж таки локдаун буде запроваджено, то я вважаю, що потрібно дотримуватися розумно, — наголосив предстоятель.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що додаткові вихідні отримають українці на Новий рік та Різдво — громадяни відпочиватимуть з 1 по 3 січня та з 7 по 10 січня включно. Через свята графік роботи банків, пошти та «Нової пошти» зазнав змін.