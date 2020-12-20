Как будут работать церкви на Рождество, рассказал Епифаний

Рождество. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148042-kak-budut-rabotat-cerkvi-na-rojdestvo-rasskazal-epifaniy.html

Ракурс

Как будут работать церкви на Рождество, интересуются украинцы перед праздниками. Ответ на этот вопрос дал предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Он заявил, что на Рождество украинские храмы не будут закрываться, однако церкви будут придерживаться карантинных ограничений. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, церкви должны придерживаться тех карантинных ограничений, которые были введены украинским правительством, а также подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно, не злоупотребляя тем, что храмы не будут закрывать.

Епифаний считает, что если верующие будут ответственно относиться к своему здоровью и следовать рекомендациям, то количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад.

Как сейчас мы видим, был такой всплеск, почти до 20 тысяч, а сейчас в пределах 10−12 тысяч… Большую часть времени не будет жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же локдаун будет введен, то я считаю, что нужно соблюдать его разумно, — подчеркнул предстоятель.

Напомним, ранее мы сообщали, что дополнительные выходные получат украинцы на Новый год и Рождество — граждане будут отдыхать с 1 по 3 января и с 7 по 10 января включительно. Из-за праздников график работы банков, почты и «Новой почты» претерпел изменения.