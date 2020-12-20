Сенцов. Фото: Детектор медиа

https://racurs.ua/n148041-sencov-nazval-svoe-osvobojdenie-podarkom-putina-dlya-zelenskogo.html

Ракурс

Олег Сенцов, бывший пленник Кремля и украинский режиссер, заявил, что его освобождение в сентябре 2019 года было «подарком» от Владимира Путина для Владимира Зеленского.

Таким образом президент России пытался склонить украинского президента к определенным уступкам по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом Сенцов рассказал в интервью «Рандеву с Яниной Соколовой».

Он отметил, что над его освобождением работали все 5 лет — бывший президент Петр Порошенко, активисты, обычные граждане, европейские политики, а Владимир Зеленский прошел решающую милю.

Все понимают, что это делал Путин ему. Дал этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на переговоры и что-то отдал. Это было понятно, — убежден Сенцов.

Подчеркнем, что в июле 2020 года заместитель главы ОПУ Михаил Подоляк на личной странице набросился с обвинениями на бывшего пленника Кремля. Он заявил, что Сенцов — «неблагодарный приспособленец» и «картинка-герой для псевдопатриотов».

Подоляк обвинил Сенцова в том, что он держится за представителей предыдущей власти, которые «использовали его как образ мученика». В то же время по словам Михаила Подоляка, бывший пленник неблагодарен действующей власти, которая «по-настоящему сделала все, чтобы достать его из-за решетки».

Напомним, ранее мы сообщали, что освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что хочет оставаться свободным человеком, поэтому не планирует идти в политику и создавать какую-то партию. Экс-политзаключенный ответил таким образом на обвинения в свой адрес относительно «продажности» украинским олигархам. Сенцов заявил, что будет делать только то, что «полезно для Украины», а говорить «то, что думает».