Премия. Фото: Cуспільне

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Ракурс

«Паляниця Awards», первая украинская YouTube-премия, назвала победителей. Главные награды «YouTube-канал года» и «Человек года» получили Ukraїner и Сергей Стерненко.

Победителей первой YouTube-премии объявили в воскресенье, 20 декабря. Соответствующее видео опубликовали на канале «Телевидение Торонто».





Победителями стали:

Украинский YouTube-канал года — канал Ukraїner, рассказывающий о жизни украинцев по всей территории Украины. Номинантами в этой категории также стали «Канал им. Т. Г. Шевченко»," KOLEGI STUDIO","GeekJournal","Трендец" и «Четкий Паца».

Человек года в украинском YouTube — активист Сергей Стерненко. Также номинацию получил политик и шоумен Сергей Притула, блогер Артем Альбиоль (канал «Проклятый рационалист»), писатель и ветеран войны Валерий Ананьев и рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Лучшее видео украинского YouTube EVER — «Украина с неба, Ukraïner». Также среди номинантов был клип группы Kazka на песню «Плакала», видео, где на экс-президента Януковича падает венок, а также еще ряд популярных видеоклипов.

YouTube-интервьюер года — блогер Дмитрий Малеев (канал Dima Maleev), который обычно рассказывает о жизни в США. Победителем его сделало лишь одно интервью с кандидатами на должность мэра Львова Андреем Садовым и Олегом Синюткой.

Открытие года в украинском YouTube — Канал имени Т. Г. Шевченко, где братья Капрановы рассказывают об украинской истории. Среди номинантов в этой категории также были каналы «Отряд киноманов», «Твоя Подпольная Гуманитарка», «Naz Kamaz», «История без мифов», «Я и МОИ КОЗИ» и «Ragulivna».

Умный украинский YouTube — канал «Проклятый рационалист». Среди других умными каналами в украинском YouTube отметили Vlog Юлиана Чаплинского, каналы «Твоя Подпольная Гуманитарка», «История без мифов» и «Довколаботаника».

Музыкальный клип года — группа KALUSH с песней «Зорі». Также номинировались Джамала и Алена Алена, THE UNSLEEPING, Бумбокс, палиндром, Tvorchi и The Hardkiss.

YouTube-Андон года в Украине — блогер Анатолий Шарий. Кроме него номинировались также представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, бывший журналист и политик Александр Дубинский, блогер Дмитрий Гордон и Олеся Медведева, ведущая «Страна.юа».

Украинское YouTube-разочарование — Владимир Зеленский. Также в эту категорию попали продюсер Потап, исполнители Alina Pash и Джерри Хейл.

Напомним, ранее мы сообщали, что известное финансовое издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. С большим отрывом его возглавила американская модель Кайли Дженнер. Она заработала 590 млн долл. благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics. В этом году она также единственная женщина в десятке крупнейших высокооплачиваемых звезд.