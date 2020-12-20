Нагорода. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n148040-nayuspishnishyh-ukrayinskyh-utuberiv-nazvala-palyanycya-awards-hto-vony.html

Ракурс

«Паляниця Awards», перша українська YouTube-премія, назвала цьогорічних переможців. Головні нагороди «YouTube-канал року» та «Людини року» отримали Ukraїner та Сергій Стерненко.

Переможців першої YouTube-премії оголосили у неділю, 20 грудня. Відповідне відео опублікували на каналі «Телебачення Торонто».







Переможцями стали:

Український YouTube-канал року — канал Ukraїner, що розповідає про життя українців та громад по всій території України. Номінантами у цій категорії також стали «Канал ім. Т. Г. Шевченка», «KOLEGI STUDIO», «GeekJournal», «ТРЕНДЕЦЬ» та «Чоткий паца».



Людина року в українському YouTube — активіст Сергій Стерненко. Також номінацію отримали політик та шоумен Сергій Притула, блогер Артем Албул (канал «Клятий раціоналіст»), письменник та ветеран війни Валерій Ананьєв та реп-виконавиця Alyona Alyona.

Найкраще відео українського YouTube EVER — «Україна з неба, Ukraïner». Також серед номінантів були кліп гурту Kazka на пісню «Плакала», відео, де на президента-втікача Януковича падає вінок, а також ще низка популярних відеокліпів.





YouTube-інтерв'юер року — блогер Дмитро Малеєв (канал Dima Maleev), який зазвичай розповідає про життя в США. Переможець зробив лише одне інтерв’ю з кандидатами на посаду мера Львова Андрієм Садовим та Олегом Синюткою.





Відкриття року в українському YouTube — Канал імені Т. Г. Шевченка, де брати Капранови розповідають про українську історію. Серед номінантів у цій категорії також були канали «Загін кіноманів», «Твоя Підпільна Гуманітарка», «Naz Kamaz», «Історія без міфів», «Я І МОЇ КОЗИ» та «Ragulivna».





Розумний український YouTube — канал «Клятий раціоналіст». Серед інших найрозумнішими каналами в українському YouTube відзначили Vlog Юліана Чаплинського, канали «Твоя Підпільна Гуманітарка», «Історія Без Міфів» та «Довколаботаніка».





Музичний кліп року — гурт KALUSH з піснею «Зорі». Також номінувались Джамала та Альона Альона — «Жалі», THE UNSLEEPING — «Ptaha Fred», Бумбокс feat Крихiтка — «Ангела», паліндром — «не дожив», Tvorchi — «Мова тіла» та The Hardkiss — «Гора».





YouTube-Андон року в Україні — блогер Анатолій Шарій. Окрім нього номінувались також речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, колишній журналіст та політик Олександр Дубінський, блогер Дмитро Гордон та Олеся Медведєва, ведуча «Страна. юа».

Українське YouTube-розчарування — Володимир Зеленський. Також в цю категорію потрапили продюсер Потап, виконавці Alina Pash та Джері Хейл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відоме фінансове видання Forbes опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей 2020 року. З великим відривом його очолила американська модель Кайлі Дженнер. Вона заробила 590 млн дол. завдяки продажу 51% акцій компанії Kylie Cosmetics. Цьогоріч вона також єдина жінка у десятці найбільших високооплачуваних зірок.