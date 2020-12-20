Нову мутацію коронавірусу виявили ще у трьох країнах

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148039-novu-mutaciu-koronavirusu-vyyavyly-sche-u-troh-krayinah.html

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Коронавірус у світі почав мутувати у більш заразну версію, ніж попередні. Чергову серйозну мутацію вірусу виявили ще у трьох країнах ㅡ Нідерландах, Австралії та Данії.

Мутований коронавірус виявили після повідомлення про його поширення у кількох регіонах Великої Британії. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Наразі ВООЗ підтримує діалог з британською владою щодо поширення вірусу. Хоч нова мутація поширюється швидше, зараз немає жодних доказів, що вона більш смертоносна чи розроблені вакцини будуть менш ефективними проти неї, запевняють в організації.

Попри непідтверджену небезпеку, Нідерланди обмежили усі пасажирські рейси з Великої Британії. Зразки вірусу, що знайшли в інфікованих збігалися з тими, що раніше знайшли у Британії. Рішення тимчасово припинити рейси з Великої Британії також ухвалили Бельгія та Італія, а Німеччина наразі розглядає аналогічну заборону.

Уряд Нідерландів заявив, що співпрацюватиме з іншими країнами-членами Європейського Союзу, щоб «вивчити можливості подальшого обмеження ризику передачі нового штаму вірусу з Великої Британії».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, щодо якого спостерігається висока швидкість поширення. Він наразі швидко розповсюджується на південному сході Англії.

Наразі немає даних, котрі свідчать про те, що новий штам спричиняє більш високий рівень смертності або що на нього по-іншому діють вакцини та методи лікування, хоча для підтвердження цього здійснюються термінові дослідження.