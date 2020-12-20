Вакцина. Фото: Погляд

https://racurs.ua/ua/n148036-ukrayina-ne-vhodyt-do-spysku-krayin-yaki-pershymy-otrymaut-vakcynu-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Україна не отримає вакцину від коронавірусу однієї з перших, оскільки країна втратила свої дипломатичні позиції.

Натомість посилити позиції України могли б партнери з Європи та США. Про це лідер держави розповів в інтерв’ю американському виданню The New York Times, переклад якого опублікувала прес-служба президента.

За його словами, попри таке становище, Україна не буде закупати російську вакцину «Спутник V», бо вона не пройшла відповідні клінічні випробування, а достовірної інформації про її безпечність наразі немає.

Натомість Російська Федерація та її поплічники в Україні «розхитують» ситуацію завдяки українським телеканалам, які висловлюють прихильність до ідеї, що нібито варто «забути про чвари» та закупити вакцину у Росії, оскільки вчасних поставок від США та Європи може не бути, додав Зеленський.

Пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, — будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має 100% позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо, — заявив очільник держави.



За його словами, Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб обрати безпечну вакцину. Він додав, що держава рятуватиме своїх людей, і боротиметься за те, щоб партнери надали перш за все підтверджену вакцину — Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський у грудні дав розлоге інтерв’ю впливовому американському виданню The New York Times. Розмова відбулася 16 грудня, а в суботу повний текст інтерв’ю оприлюднила прес-служба президента України. Журналісти поцікавилися у глави держави щодо ймовірності співпраці за потреби з партією «Європейська солідарність» екс-президента Петра Порошенка задля голосування у Верховній Раді.