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Погода. Фото: Istock

Мокрий сніг та магнітна буря — погода в Україні на 21 грудня (КАРТА)

20 гру 2020, 15:10
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Погода в Україні 21 грудня очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть снігопади. Температура повітря вдень прогріється до +5°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −4° до +5°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 21 грудня буде відносно теплою, вище нуля. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне відмітки 0°, вдень очікується +2° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дощовою та сніжною. Температура повітря вночі складе від −2° до −4°, а вдень стовпчики термометра не піднімуться вище нуля, температура повітря складе −4°.

Погодні умови в Одесі будуть похмурими, без опадів. Температура повітря вночі складе від −1 до +1° тепла, а вдень повітря прогріється до +1° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується хмарна. Температурні показники будуть такими: уночі −1…+1° тепла, а вдень — 2−4° вище нуля.

Погода в Карпатах 21 грудня прогнозується хмарна, але без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень температура підніметься до +5° тепла за Цельсієм.

Погода на 21 грудня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 21 грудня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення, які посиляться ввечері.


Геомагнітні збурення. Інфографіка: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.

Джерело: Ракурс


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