Погода. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148035-mokryy-snig-ta-magnitna-burya-pogoda-v-ukrayini-na-21-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 21 грудня очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть снігопади. Температура повітря вдень прогріється до +5°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −4° до +5°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 21 грудня буде відносно теплою, вище нуля. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне відмітки 0°, вдень очікується +2° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дощовою та сніжною. Температура повітря вночі складе від −2° до −4°, а вдень стовпчики термометра не піднімуться вище нуля, температура повітря складе −4°.

Погодні умови в Одесі будуть похмурими, без опадів. Температура повітря вночі складе від −1 до +1° тепла, а вдень повітря прогріється до +1° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується хмарна. Температурні показники будуть такими: уночі −1…+1° тепла, а вдень — 2−4° вище нуля.

Погода в Карпатах 21 грудня прогнозується хмарна, але без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень температура підніметься до +5° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 грудня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення, які посиляться ввечері.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.