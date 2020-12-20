Погода на 21 декабря. Фото: Istock

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Погода в Украине 21 декабря ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут снегопады. Температура воздуха днем прогреется до +5°.

Днем столбики термометров покажут от −4° до +5°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 21 декабря будут относительно теплой, выше нуля. Ночью воздух будет прохладным и достигнет отметки 0°, днем ожидается +2° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет дождливой и снежной. Температура воздуха ночью составит от −2° до −4°, а днем столбики термометра не поднимутся выше нуля, температура воздуха составит −4°.

Погодные условия в Одессе будут облачными, без осадков. Температура воздуха ночью составит от −1 до +1° тепла, а днем воздух прогреется до +1° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется облачная. Температурные показатели будут следующими: ночью −1…+ 1 ° тепла, а днем — 2−4° выше нуля.

Погода в Карпатах 21 декабря прогнозируется облачная, но без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +1° тепла, а днем температура поднимется до +5° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 21 декабря прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения, которые усилятся вечером.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков составит 32−82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма — до 108−132 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.