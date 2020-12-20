Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

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Владимир Зеленский рассказал о намерении пригласить нового президента США Джо Байдена в Украину, а также о планах на развитие украинско-американских отношений с новой администрацией США.

Об этом Зеленский рассказал в интервью влиятельному американскому изданию The New York Times, перевод которого в субботу обнародовал Офис президента Украины.

Единственная война в Европе сегодня — это война на Донбассе… Новый президент США Байден, мне кажется, знает Украину лучше, нежели его предшественник, потому что еще до своего президентства он имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украина и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев… США могут сильно добавить, очень сильно, — убежден Зеленский.

Он также заговорил о сотрудничестве с Соединенными Штатами в экономической сфере.

Есть важные вещи, о которых мы очень мало говорили во время встречи с Дональдом Трампом. Я надеюсь, что при встрече с Байденом у меня будет возможность обсудить это полностью и самое главное — реализовать. Я хочу, чтобы наши планы со США, прежде всего экономические, были реализованы во время моей каденции и каденции нового президента США. Я хотел бы пригласить его в Украину, — рассказал Зеленский.

По его словам, визит Байдена в Киев стал бы крайне важным для Украины знаком со стороны стратегического партнера. Также глава государства заявил о готовности помочь американскому бизнесу в Украине.

Я хотел бы, чтобы американский бизнес мощно вошел в Украину… Я лично готов помогать, с меня, как говорят у нас, корона не упадет. Я готов говорить с любыми инвесторами. Со всеми: в энергетику, в финансовый сектор, в сельское хозяйство. Плюс, в IT очень хотелось бы каких-то вещей, которые уже есть в США, чтобы они появились в Украине как символы, — отметил президент.

Он также надеется на развитие украинского машиностроения, туризма и на введение безвизового режима для граждан, которые «работают в Украине, Соединенных Штатах и имеют общие компании, совместный бизнес». Зеленский заявил:

Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки. — ред.) — в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, для обустройства такой площадки. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки — тоже хорошее направление. Я хотел бы, чтобы в Украине появился «Диснейленд».

Кроме этого, Зеленский поблагодарил США за постоянную двухпартийную поддержку, а также за поддержку Сената и Конгресса.

Мы стратегические партнеры… Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционную политику — она серьезная. И за крымские санкции, и за «Северный поток» — это для нас было стратегически (важно. — ред.), — отметил глава государства.

Зеленский также поблагодарил Дональда Трампа за его роль в «Северном потоке». Кроме этого, он заявил, что симпатизирует месседжам нового президента США Джо Байдена.