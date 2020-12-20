Зеленский о войне с РФ — Все умрут здесь, но независимость никто не отдастhttps://racurs.ua/n148028-zelenskiy-o-voyne-s-rf-vse-umrut-zdes-no-nezavisimost-nikto-ne-otdast.htmlРакурс
Владимир Зеленский прокомментировал войну с Россией на Донбассе и возможность достижения мира в интервью влиятельному американскому изданию The New York Times.
Разговор состоялся 16 декабря, а в субботу его текстовую версию обнародовал Офис президента Украины.
Все эти конфликты (развязанные Россией в Приднестровье, Абхазии, Карабахе — ред.) не могут сравниться с конфликтом между Украиной и Россией, потому что мы очень велики. Украина очень большая. И то, как мы защищаем нашу страну — изначально мы продемонстрировали, что оккупировать Украину невозможно. Все умрут здесь, но независимость нашей страны никто не отдаст, — убежден Зеленский.
Глава государства назвал ужасными все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе присутствует Россия.
Все эти конфликты — это показатель того, что везде, где были «замороженные» территории — это Приднестровье, Абхазия, Донбасс, Карабах — все эти территории с годами проигрывают в развитии, проигрывают экономически. Но, самое страшное — проигрывают люди,… которые там живут, — добавил президент.
Он заявил, что жители оккупированных территорий зависли «в воздухе», не развиваются, страдают, и «просто доживают жизнь, не получая от нее удовольствия».
Они обрекают все последующие поколения на такую жизнь. Жизнь в изоляции в тот момент, когда современный мир шире и гораздо прекраснее. Поэтому я считаю, что все это направление не имеет никакого результата в будущем, — резюмировал Зеленский.