Ураган разрушил один из островов Фиджи

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Ракурс

Ураган «Яса» бушует на Фиджи — вследствие мощной стихии на островах в юго-западной части Тихого океана погибли четыре человека.

Аэрофотосъемка демонстрирует значительные разрушения на небольшом острове Киа. Шторму «Яса» уже присвоена пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона, пишет Reuters.

В 2016 году Фиджи пострадали от циклона «Уинстон». Тогда погибли свыше 40 человек, а десятки тысяч остались без крова над головой.

Кроме этого, непогода бушует и на Филиппинах. Там по меньшей мере пять человек погибли из-за тропического шторма «Вики» 19 декабря.

Напомним, мощный циклон «Яса» обрушился на Фиджи в пятницу. Тогда власти подтвердили гибель 45-летнего мужчины и трехмесячного младенца. Порывы ветра на островах иногда достигали 345 км в час. Непогода принесла масштабные наводнения на Фиджи. Власти островной страны эвакуировали около 23 тыс. человек.