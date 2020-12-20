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Ураган разрушил один из островов Фиджи

Ураган разрушил один из островов Фиджи (ФОТО, ВИДЕО)

20 дек 2020, 10:42
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Ураган «Яса» бушует на Фиджи — вследствие мощной стихии на островах в юго-западной части Тихого океана погибли четыре человека.

Аэрофотосъемка демонстрирует значительные разрушения на небольшом острове Киа. Шторму «Яса» уже присвоена пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона, пишет Reuters.

В 2016 году Фиджи пострадали от циклона «Уинстон». Тогда погибли свыше 40 человек, а десятки тысяч остались без крова над головой.

Ураган разрушил один из островов Фиджи

Ураган разрушил один из островов Фиджи

Ураган разрушил один из островов Фиджи

Ураган разрушил один из островов Фиджи


Кроме этого, непогода бушует и на Филиппинах. Там по меньшей мере пять человек погибли из-за тропического шторма «Вики» 19 декабря.

Напомним, мощный циклон «Яса» обрушился на Фиджи в пятницу. Тогда власти подтвердили гибель 45-летнего мужчины и трехмесячного младенца. Порывы ветра на островах иногда достигали 345 км в час. Непогода принесла масштабные наводнения на Фиджи. Власти островной страны эвакуировали около 23 тыс. человек.


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