Ураган вщент зруйнував один з островів Фіджі

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Ракурс

Ураган «Яса» вирує на Фіджі — внаслідок потужної стихії на островах в південно-західній частині Тихого океану загинуло четверо осіб.

Аерофотозйомка демонструє значні руйнування на невеликому острові Кіа. Шторму «Яса» вже присвоєно п’яту категорію за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, пише Reuters.

У 2016 році Фіджі потерпали від циклону «Вінстон». Тоді загинуло понад 40 осіб, а десятки тисяч залишилися без даху над головою.

Окрім цього, негода вирує й на Філіппінах. Там щонайменше п’ятеро осіб загинуло під час натиску тропічного шторму «Вікі» 19 грудня.

Нагадаємо, потужний циклон «Яса» накрив Фіджі у п’ятницю. Тоді влада підтвердила загибель 45-річного чоловіка і тримісячного немовляти. Пориви вітру на островах подекуди сягали до 345 км на год. Негода принесла масштабні повені на Фіджі. Влада острівної країни евакуювала близько 23 тис. осіб.