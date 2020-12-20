Штормове попередження оголошено в Україні — які регіони у небезпеці

https://racurs.ua/ua/n148026-shtormove-poperedjennya-ogolosheno-v-ukrayini-yaki-regiony-u-nebezpeci.html

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Штормове попередження оголошено в Україні у неділю, 20 грудня, майже по всій території країни.

Як інформує Український гідрометцентр, вночі та вранці на Правобережжі, у Чернігівській та Сумській областях очікується туман. Видимість становити від 200 до 500 м. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Окрім цього, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про посилення льодових явищ на дніпровських водосховищах. Рятувальники повідомили, що у зв’язку зі зниженням температури повітря 20−23 грудня на водосховищах, за виключенням Каховського водосховища, очікуються льодові явища.

Зауважимо, що Чорногірський пошуково-рятувальний загін у суботу повідомляв про морозну та ясну погоду у Карпатах — на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила 3 °C нижче нуля.