В низці регіонів України оголошене штормове попередження, фото: український Гідрометцентр

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Погода в Україні 20 грудня передбачає потенційно небезпечні умови в низці регіонів.

У західних, а також частині північних, центральних та південних областей оголошене штормове попередження на 20 грудня. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі та вранці на Правобережжі очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, — наголошують синоптики.

Погода в Києві 20 грудня буде без істотних опадів. В столиці та області оголошене штормове попередження. Температура впродовж доби перебуватиме в межах 0…+2°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові також буде без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі протягом доби також буде істотних опадів. Вночі температура становитиме 0…+2°, вдень повітря прогріється до +3…+5°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі очікується зі снігом вдень та вночі. Синоптики прогнозують −1…+1° вночі та 0…+2° вдень. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде зі снігом протягом доби. Вночі термометри покажуть −2…−4°, вдень — 0…+2°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 20 грудня буде без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан 20 грудня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, на Дніпровських водосховищах у період з 19 по 23 грудня очікується посилення льодових явищ.