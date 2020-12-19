Проект постанови про звільнення Шкарлета зареєстрували в Раді. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/ua/n148010-proekt-postanovy-pro-zvilnennya-shkarleta-zareiestruvaly-v-radi.html

Ракурс

Проект постанови про звільнення міністра освіти й науки Сергія Шкарлета зареєстрували у Верховній Раді.

Шкарлет був призначений парламентом на цю посаду два дні тому, 17 грудня. До того часу він майже шість місяців був виконувачем обов’язків глави МОН. Проект постанови № 4525 передали на розгляд керівництву парламенту 18 грудня. Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

Текст документу на сайті поки відсутній, але раніше його на власній сторінці у Facebook оприлюднив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв. Ініціювали постанову дев’ятеро парламентарів від «ЄС» та «Голосу».

На думку нардепів, Шкарлета потрібно звільнити, оскільки за його час керування міністерством «суттєво погіршився стан та показники діяльності у відповідних сферах». Пригадали парламентарі й плагіат у наукових роботах новообраного міністра. Також причиною для відставки називають кнопкодавство під час голосування, оскільки, нібито кнопкодавили депутати від «Опозиційної платформи — За життя». Ініціатори вимагатимуть розглянути цю постанову у січні 2021 року на пленарному засіданні.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада призначила міністром освіти виконувача обов’язків керівника цього відомства Сергія Шкарлета. Днем раніше парламентський комітет з питань освіти не знайшов голосів для підтримки кандидатури Шкарлета. Студентські організації низки вишів пообіцяли влаштувати мітинги через таке кадрове призначення.