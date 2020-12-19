Найпотужніший суперкар світу представили в США. Фото: Автоцентр

https://racurs.ua/ua/n148009-naypotujnishyy-superkar-svitu-predstavyly-v-ssha-foto.html

Ракурс

Новий гіперкар Venom F5 від американської компанії Hennessey може стати найпотужнішим суперкаром на планеті.

Автовиробник обіцяє випустити 24 таких автомобілі, а вартість базової версії суперкара коштуватиме 2 млн 100 тис. дол. Під його капотом знаходиться 6,6-літровий мотор з двигуном V8, оснащеним чавунним блоком і алюмінієвими головками циліндрів. Потужність машини складе 1842 к. с., що є рекордом серед серійних автомобілів. Про це повідомляє 4pda.

За словами конструкторів, машина розганяється від нуля до 200 км/год менше ніж за три секунди, а максимальна швидкість доходить до 500 км/год. Кузов автомобіля створений із вуглепластика та карбону, а вага складає 1тыс. 360 кг.

Очікується, що «Веном» надійде у продаж у 2021 році. У компанії-автовиробника зазначають, що назва автомобіля співзвучна потужному торнадо категорії F5 за шкалою Фудзіти і означає ураган неймовірної сили — до 512 км/год.

Нагадаємо, віртуальний суперкар Team Fordzilla P1 отримав реальний прототип. Автомобіль із металу розробили конструктори компанії Ford разом із геймерами п’яти європейських країн.