Одностатеві шлюби легалізували в Швейцарії. Фото: media.az

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Одностатеві шлюби легалізували в Швейцарії — за відповідний закон проголосували обидві палати парламенту.

Це й же ж закон розширив права трансгендерів та лесбійських пар, оскільки дав можливість лесбійським парам завагітніти, надавши їм доступ до донорства сперми. Трансгендери зможуть змінити стать у документах, що посвідчують особу, звернувшись до органів реєстрації цивільних актів. Про це повідомляє Reuters.

Закон передбачає, що змінити стать у документах можна з 16 років без згоди батьків. Наразі, щоб змінити стать, діти до 16 років і дорослі повинні звернутися до суду, щоб їм дозволили змінити стать.

Противником закону виступає Християнська ультраконсервативна партія «Федеральний демократичний союз», яка планує ініціювати загальнодержавний референдум із цього питання. Вони мають за 100 днів зібрати 50 тис. підписів на підтримку проведення референдуму.

Не виключено, що референдум відбудеться у 2021 році, а до того часу закон не набере чинності. Раніше 80% громадян Швейцарії висловились за одностатеві шлюби під час опитування. Наразі швейцарське законодавство не дозволяє одностатевим парам всиновлювати дітей.

Якщо закон набуде чинності, то Швейцарія стане восьмою країною Європи, яка дозволяє трансгендерам змінювати стать у документах без участі лікаря чи суду.

Нагадаємо, з 13 січня 2020 року у Північній Ірландії дозволили офіційно реєструвати одностатеві шлюби. На цій британській території визнають шлюби пар, які одружилися в інших країнах.