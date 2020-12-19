Однополые браки легализовали в Швейцарии. Фото: media.az

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Однополые браки легализовали в Швейцарии — за соответствующий закон проголосовали обе палаты парламента.

Это же закон расширил права трансгендеров и лесбийских пар, поскольку дал возможность лесбийским парам забеременеть, предоставив им доступ к донорству спермы. Транссексуалы смогут менять пол в документах, удостоверяющих личность, обратившись в органы регистрации гражданских актов. Об этом сообщает Reuters.

Закон предусматривает, что сменить пол в документах можно с 16 лет без согласия родителей. Сейчас, чтобы сменить пол, дети до 16 лет и взрослые должны обратиться в суд, чтобы им разрешили сменить пол.

Противником закона выступает Христианская ультраконсервативная партия «Федеральный демократический союз», которая планирует инициировать общегосударственный референдум по этому вопросу. Они должны за 100 дней собрать 50 тыс. подписей в поддержку проведения референдума.

Не исключено, что референдум состоится в 2021 году, а к тому времени закон не вступит в силу. Ранее 80% граждан Швейцарии высказались за однополые браки во время опроса. Сейчас швейцарское законодательство не позволяет однополым парам усыновлять детей.

Если закон вступит в силу, то Швейцария станет восьмой страной Европы, которая позволяет трансгендерам менять пол в документах без участия врача или суда.

Напомним, с 13 января 2020 года в Северной Ирландии разрешили официально регистрировать однополые браки. На этой британской территории признают браки пар, которые поженились в других странах.