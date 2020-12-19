Самый мощный суперкар мира представили в США. Фото: Автоцентр

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Ракурс

Новый гиперкар Venom F5 от американской компании Hennessey может стать самым мощным суперкаром на планете.

Автопроизводитель обещает выпустить 24 таких автомобиля, а стоимость базовой версии суперкара будет составлять 2 млн 100 тыс. долл. Под его капотом находится 6,6-литровый мотор с двигателем V8, оснащенным чугунным блоком и алюминиевыми головками цилиндров. Мощность машины составит 1842 л. с., что является рекордом среди серийных автомобилей. Об этом сообщает 4pda.

По словам конструкторов, машина разгоняется от нуля до 200 км/ч менее чем за три секунды, а максимальная скорость доходит до 500 км/ч. Кузов автомобиля создан из углепластика и карбона, а вес составляет 1 тыс. 360 кг.

Ожидается, что «Веном» поступит в продажу в 2021 году. В компании-автопроизводителе отмечают, что название автомобиля созвучно мощному торнадо категории F5 по шкале Фудзиты и означает ураган невероятной силы —до 512 км/ч.

Напомним, виртуальный суперкар Team Fordzilla P1 получил реальный прототип. Автомобиль из металла разработали конструкторы компании Ford вместе с геймерами пяти европейских стран.