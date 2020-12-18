Студенти пригрозили Шкарлету акціями протесту. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n147979-studenty-prygrozyly-shkarletu-akciyamy-protestu.html

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Акцію протесту через призначення міністром освіти Сергія Шкарлета обіцяють провести студентські організації.

Проти такого кадрового рішення виступають студентські спільноти Українського католицького університету, Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», Національного університету «Києво-Могилянської академії» та КНУ ім Тараса Шевченка. Про це йдеться в заяві, яка 18 грудня опублікована на сторінці «Студпарламент КНУ. Життя твого Університету» у Facebook.

На наше щире переконання, міністр освіти і науки України повинен не лише пропагувати засади академічної доброчесності, а й сам їх дотримуватися, — йдеться в заяві.



Студенти наголошують, що міністром освіти не може бути людина, яка зокрема допустила плагіат у своїй науковій праці.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада призначила міністром освіти виконувача обов’язків керівника цього відомства Сергія Шкарлета. Днем раніше парламентський комітет з питань освіти не знайшов голосів для підтримки кандидатури Шкарлета.